Bella Thorne tişörtünü kaldırdı! Emojili sansür

18+ (yetişkinler için) filmleri yayınlayan bir site için film çeken Bella Thorne uzun zamandır yaptıklarıyla adından söz ettiriyor. Gerek erotik klipleri olsun gerekse paylaşımları ünlü oyuncu ve şarkıcı her zaman konuşulmayı başarıyor.

Onlyfans'a girer girmez rekor kıran Bella Thorne sosyal medyada da müstehcen pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Bella Thorne son olarak aynı karşısında poz verirken tişörtünü yukarı kaldırdı. Bella Thorne meme ucunun açıldığı fotoğrafta buraya emoji koyarak fotoğrafı paylaşmayı tercih etti.



