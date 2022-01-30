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  4. Bella Thorne tişörtünü kaldırıp göğsünü gösterdi! Emojili sansür

Bella Thorne tişörtünü kaldırıp göğsünü gösterdi! Emojili sansür

30.01.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney'in eski yıldızı ABD'li oyuncu Bella Thorne gerek erotik klipleri gerekse de payalaşımlarıyla öne çıkıyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı son olarak tişörtünü kaldırıp ayna önünde poz verdi. Thorne meme ucunu ise emojiyle sansürledi.

Bella Thorne tişörtünü kaldırıp göğsünü gösterdi! Emojili sansür

18+ (yetişkinler için) filmleri yayınlayan bir site için film çeken Bella Thorne uzun zamandır yaptıklarıyla adından söz ettiriyor. Gerek erotik klipleri olsun gerekse paylaşımları ünlü oyuncu ve şarkıcı her zaman konuşulmayı başarıyor.

Onlyfans'a girer girmez rekor kıran Bella Thorne sosyal medyada da müstehcen pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Ekran Alıntısı

Bella Thorne son olarak aynı karşısında poz verirken tişörtünü yukarı kaldırdı. Bella Thorne meme ucunun açıldığı fotoğrafta buraya emoji koyarak fotoğrafı paylaşmayı tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
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