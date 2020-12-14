Bella Thorne transparan iç çamaşırlarıyla pozlar verdi!

Üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanan oyuncu Bella Thorne sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Thorne siyah transparan iç çamaşırlarıyla ayna karşısına geçti ve pozlar verdi. Tangasını da göstermekten geri durmayan genç oyuncunun derdi ise sırtındaki sivilcelerdi.

Bedenini sahiplendiğini söyleyen Bella Thorne sırtındaki sivilceleri paylaşmanın da sorun olmadığını söyledi. Thorne takipçilerine bu tarz sorunlarını paylaşmaktan çekinmeme tavsiyesi verdi.

Ünlü oyuncu kendisiyle dalga geçerek erotik pozlar paylaştığı uygulamanın reklamını da yaptı.

Son olarak cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne bu konuyla ilgili de konuştu.

Thorne OnlyFans hesabını önce kapattığını sonra da üyeliği 10 dolara düşürdüğünü söyledi.



