Bella Thorne'u suçlamışlardı! OnlyFans’tan yasak sonrası ilk açıklama geldi

OnlyFans, şirketin platformda pornogarfiyi yasaklayan yeni politikasına yönelik tepkilerin ardından yetişkinlere yönelik içerik geliştirenleri destekleyen bir tweet attı. Cumartesi günü paylaştığı tweet'te şirket, porno yasağının platformdaki bankacılık ve ödeme hizmetlerini güvence altına almak için "gerekli" olduğunu ifade etti.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Şirket, platformun büyümesine katkıları geniş çapta kabul edilen seks işçilerine yönelik ilk tweet'inde, "çözüm üretmek için gece gündüz çalıştığını" ekledi.

Geçen hafta şirket, "uzun vadede platformun sürdürülebilirliğini sağlamak" için 1 Ekim'den itibaren, "cinsel içerikli davranış içeren her içeriği" yasaklayacağını söylemişti.

Halihazırda şirketin kuralları, "yasadışı, sahte, iftiracı, nefret içerikli, ayrımcı, tehditkâr veya taciz eden ya da şiddeti veya herhangi bir yasadışı faaliyeti öven veya teşvik eden" içerikleri yasaklıyor.

Platformun kuralları ayrıca, "18 yaş altı kişileri istismar edebilecek, onlara zarar verebilecek veya onları istismar etmeye ya da onlara zarar vermeye teşebbüs edebilecek" her şeyi yasakladığını belirtiyor.

OnlyFans, çıplaklık içeren gönderilere hâlâ izin verileceğini söylese de politikalarının cinsellik içeren içeriklerle çıplaklık arasında tam olarak nasıl bir ayrım yaptığını henüz netleştirmedi.

Yeni kuralın ardından platformlardaki içeriklerin veya kullanıcıların ne kadarının kaldırılacağı da belli değil.

BELLA THORNE SUÇLANMIŞTI

OnlyFans kararı ardından siteye katılıp 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanarak rekor kıran Bella Thorne'a tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Bella'yı 'OnlyFans'ı sona erdiren domino etkisine neden olduğu için' eleştirdi.

Çok kazanan OnlyFans performansçısı Andi Land, yasağın duyurulmasının ardından, kısa süre önce, “Yatırımcılara hitap etmeye çalıştıkları sır değil. Bu yatırımcıların çoğu, yetişkin endüstrisiyle ilişkili damgalamadan ürküyor. Hayal kırıklığına uğradım ama şaşırdığımı söyleyemem" dedi.



