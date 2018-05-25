Bella Thorne'un koltuk altı tüyleri olay oldu!

Yürürken bir anda kolunu kaldıran 20 yaşındaki oyuncunun tüylü koltuk altı dikkati çekti.

Bella Thorne

1 / 20 Sık sık saç rengini değiştiren, ilginç kıyafetler tercih eden Bella Thorne, bir kez daha oyunculuk performansı dışında adından söz ettirdi.

2 / 20 Şeritli kırmızı pantolonu ve transparan bodysuit’i ile şık bir görünüm elde eden ABD'li oyuncu, yolda yürürken saçlarını düzeltmek için kolunu kaldırdı.

3 / 20 Bu sırada ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı.

4 / 20 Magazinciler tarafından koltuk altındaki tüyleri görüntülenen genç yıldız, bir anda sosyal medyada gündem oldu.

5 / 20 Kimi bu durumu hijyenik bulmazken, kimi de bir trend olduğunu savundu.

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