MAGAZİN

Bella Thorne'un koltuk altı tüyleri olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu Bella Thorne, dün günün erken saatlerinde New York'ta görüntülendi.

Yürürken bir anda kolunu kaldıran 20 yaşındaki oyuncunun tüylü koltuk altı dikkati çekti.

Bella Thorne

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Sık sık saç rengini değiştiren, ilginç kıyafetler tercih eden Bella Thorne, bir kez daha oyunculuk performansı dışında adından söz ettirdi.
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Şeritli kırmızı pantolonu ve transparan bodysuit’i ile şık bir görünüm elde eden ABD'li oyuncu, yolda yürürken saçlarını düzeltmek için kolunu kaldırdı.
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Bu sırada ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı.
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Magazinciler tarafından koltuk altındaki tüyleri görüntülenen genç yıldız, bir anda sosyal medyada gündem oldu.
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Kimi bu durumu hijyenik bulmazken, kimi de bir trend olduğunu savundu.
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Bella Thorne magazin

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