MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Thorne üzerine küçük gelen bikinisiyle poz verdi! "Giymesen de olur" dedirtti

Bella Thorne üzerine küçük gelen bikinisiyle poz verdi! "Giymesen de olur" dedirtti

04.07.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü yıldız göğüslerine küçük olan bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Bella Thorne üzerine küçük gelen bikinisiyle poz verdi! "Giymesen de olur" dedirtti

Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştirilen Bella Thorne, gündemden düşmüyor. Erotik film çekerek adından söz ettiren, müstehcen kliplere imza atan ünlü yıldız paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Onlyfans'a üye olduktan sonra 24 saat içinde bir milyon dolar, bir hafta içinde ise 2 milyon olarak kazanarak rekor kıran Bella Thorne tatil pozlarını paylaştı.

2
Küçük yaşta şöhreti yakalayan Bella Thorne göğüslerinin taştığı bikinisiyle ayna karşısında pozlar verdi. Bikinisine zoom yapan şarkıcı ve oyuncuyu görenler "Giymesen de olur" dedi.

1

Thorne geçtiğimiz yıllarda Snapchat'te genç bir kadınla öpüşürken çektiği fotoğrafları paylaşarak, biseksüel olduğunu açıklamıştı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali çok şaşırtmıştı! Yeni dizisi sosyal medyayı ikiye böldüSon hali çok şaşırtmıştı! Yeni dizisi sosyal medyayı ikiye böldü
Havuz başı pozuna ünlüler yorum yağdırdıHavuz başı pozuna ünlüler yorum yağdırdı
Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne Oyuncu ele biseks

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Fransa'daki olaylar sonrası bölgede çekim yapan TRT ekibine, polisin 'Kenara çekilin' dediği anlar gündem oldu
Fransa'daki olaylar sonrası bölgede çekim yapan TRT ekibine, polisin 'Kenara çekilin' dediği anlar gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.