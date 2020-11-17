Bella Thorne yeni pozlarını paylaştı! Yine olay oldu

"Shake It Up" dizisiyle ünlenen 22 yaşındaki Bella Thorne sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında. Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştiri konusu olsa da hayranları asla azalmayan yıldız, sürekli gündeme gelmenin bir yolunu buluyor.

Son olarak cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor.

Thorne şimdi de son şarkısı Lonely'yi, klip çekiminden sonra Instagram'da tanıtmaya başladı. Verdiği pozları paylaşan Thorne hayranlarından yine tam not almayı başardı. Thorne, iç çamaşırlarının yakın plan görüntüsünü, külotunun yanı sıra büstiyerli halinin her detayını takipçilerine göstermek için çabaladı.

Siyahlar içindeki Thorne geçtiğimiz günlerde de yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmiş ve "Telefonumu sadece yalnız ve azgın olduğum zamanlarda kontrol ediyorum" demişti.



