Belle Delphine öyle bir içerik paylaştı ki yer yerinden oynadı

Gerçek ismi Mary-Bell Krischner olan Delphine OnlyFans’ta sahip olduğu büyük hayran kitlesi ve paylaştığı tuhaf cinsel içerikli içeriklerle gurur duyduğunu söylüyor.
Bununla bilikte bazı internet kullanıcıları herhangi bir uyarı olmaksızın birilerini üzebilecek içerikler paylaştığı için, Delphine’i eleştiriyor.
Belle Delphine son olarak dört görselli bir fotoğraf serisi paylaşarak “Benim mükemmel ilk buluşmam” başlığını atmıştı.
Delphine’in ellerinin iple bağlı olduğu ve ağzının bantla kapatılmış olduğu görülen fotoğraflar için bir kullanıcı “Bu postun ‘tetikleyici olabilir’ uyarısıyla paylaşılması benim için kabul edilemez. Takipçilerinin çoğu için bu görüntüler tetikleyici olabilir” dedi.
Benzer birçok eleştiri alan Delphine’in içeriği bazı kullanıcılar tarafından ‘iki kişinin rızası dahilinde rol yapma oyunu’ sözleriyle savunuldu. Ancak bazı kullanıcılar saldırgan bulunan içeriğin gerçek doğası olmadığını savundu.
Bir Twitter kullancısı “Tabuların olmaması bir sorun değil ama herhangi bir uyarı olmaksızın sosyal medyada paylaşılması bir sorun. Ddaha fazlasını görmek için tıklayın’ yazısıyla sansürlenen fotoğraflar, ‘hey tecavüze uğradım bakın’ demekten farklıdır” dedi.
Başka bir kullancıı da “Taciz veya tecavüz kurbanlarının bu görsele maruz kalmaması için bir uyarı gerekiyordu. Bunu Twitter’a koymak doğru değil. İnsanlar görmek istiyorsa arayıp bulabilir” dedi.
LadBible’a yapılan açıklamaya göre Delphine postla ilgili özür dilemeyeceğini söyleyerek “Her iki insanın rızası olduğu sürece BDSM’den zevk almanın yanlış bir tarafı yok. Bunun tecavüzü teşvik ettiğini söylemek, video oyunların şiddeti teşvik ettiği argümanı ile aynı. Bağlanmak ve kullanılmak fikirlerini seviyorum. İnsanlar çocuk gibi giyinmeye çalıştığımı söylüyor ve bu bana çılgınca geliyor. O gün vintage giyinmek istedim ve saçlarımı o zamanın kadınları gibi şekillendirdim. Giydiğim tüm giysiler, yetişkinler için üretilen giysiler. Hiçbir şey için özür dilemiyorum. Yaptığım şey yanlış değildi, insanların düşündüğünden çok daha normaldi. Twitter’dan OnlyFans hayranlarım için cinsel içerik paylaşıyorum. Cinsel içeriklere karşı duyarlı insanlar beni takip etmemeli, sert pornografik içerik paylaştığımı çok net belirttim” dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum