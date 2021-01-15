Belle Delphine öyle bir içerik paylaştı ki yer yerinden oynadı

Gerçek ismi Mary-Bell Krischner olan Delphine OnlyFans’ta sahip olduğu büyük hayran kitlesi ve paylaştığı tuhaf cinsel içerikli içeriklerle gurur duyduğunu söylüyor.

Bununla bilikte bazı internet kullanıcıları herhangi bir uyarı olmaksızın birilerini üzebilecek içerikler paylaştığı için, Delphine’i eleştiriyor.

Belle Delphine son olarak dört görselli bir fotoğraf serisi paylaşarak “Benim mükemmel ilk buluşmam” başlığını atmıştı.

Delphine’in ellerinin iple bağlı olduğu ve ağzının bantla kapatılmış olduğu görülen fotoğraflar için bir kullanıcı “Bu postun ‘tetikleyici olabilir’ uyarısıyla paylaşılması benim için kabul edilemez. Takipçilerinin çoğu için bu görüntüler tetikleyici olabilir” dedi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Benzer birçok eleştiri alan Delphine’in içeriği bazı kullanıcılar tarafından ‘iki kişinin rızası dahilinde rol yapma oyunu’ sözleriyle savunuldu. Ancak bazı kullanıcılar saldırgan bulunan içeriğin gerçek doğası olmadığını savundu.

Bir Twitter kullancısı “Tabuların olmaması bir sorun değil ama herhangi bir uyarı olmaksızın sosyal medyada paylaşılması bir sorun. Ddaha fazlasını görmek için tıklayın’ yazısıyla sansürlenen fotoğraflar, ‘hey tecavüze uğradım bakın’ demekten farklıdır” dedi.