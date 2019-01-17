İSTANBUL (AA) - İtalyan fotoğrafçı ve heykeltıraş Stefano Benazzo'nun "Bellek Görevi: Gemi Enkazları" sergisi açıldı.

Benazzo'nun Güney Amerika, Karayipler, ABD, Afrika ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede çektiği gemi enkazı fotoğraflarının yer aldığı sergi, 14 bin objelik koleksiyonu bulunan Rahmi M. Koç Müzesi'nde fotoğrafseverlerle buluştu.

Açılışta konuşma yapan Benazzo, geçmişi koruma ve enkazlara sahip çıkma tutkusu olduğunu söyledi.

Benazzo, bilinmeyen denizcileri anmak gerektiğine işaret ederek, "Biz denizcileri anmazsak, yalnızca aileleri tarafından bilinen insanlar olarak kalırlar. Onların anılarını yaşatmayı bir görev olarak üstlenmiş durumdayız. 6 yıldır bu bilinçle çalışıyorum ama ilk fotoğrafımı Güney Amerika'da yaklaşık 50 önce çekmiştim. Sonrasında diplomatik görevime devam ettim. 6 yıl önce ise deniz ve okyanus kenarına vuran enkazlara yoğunlaştım." diye konuştu.

Fotoğraf çekmek için denizde ve karada çok uzun yollar katettiğini vurgulayan Benazzo, "Herkes enkaz fotoğrafı çekebilir ama ben bunu iki adım öteye taşıyorum. Öncelikle fotoğrafını çektiğim enkazlar hakkında araştırma yapıp bilgi buluyorum. Nerede hizmet verdi, neler taşındı gibi. Sonrasında ise o gemide çalışmış olan kişilerin sesini duyurma gayret ediyorum." dedi.