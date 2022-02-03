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  4. Belli oldu: Bir ilke imza atacak Realme 9 Pro+ geliyor! İşte Realme 9 Pro serisinin global lansman tarihi

Belli oldu: Bir ilke imza atacak Realme 9 Pro+ geliyor! İşte Realme 9 Pro serisinin global lansman tarihi

03.02.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

realme, yeni akıllı telefonları içeren realme 9 Pro serisinin global lansmanı için tarih verdi. Şirketten yapılan açıklamada, realme 9 Pro+'ın Sony IMX766 OIS kamera ile donatılan "ilk orta sınıf akıllı telefon" olma özelliği taşıdığı aktarıldı. Peki realme 9 Pro+ serisi ne zaman tanıtılacak?

Belli oldu: Bir ilke imza atacak Realme 9 Pro+ geliyor! İşte Realme 9 Pro serisinin global lansman tarihi

Realme, akıllı telefon sektöründe yer alan isimlerden biri. Resmi olarak ülkemizde de hizmet veren şirketin son olarak realme 9 Pro serisini tanıtması bekleniyordu. Nitekim realme, realme 9 Pro serisinin tanıtım tarihini açıkladı.

REALME 9 PRO SERİSİ İÇİN TARİHİ BELLİ OLDU! REALME 9 PRO+ BİR İLK OLACAK

AA'nın haberine göre, akıllı telefon markası realme, 9 Pro Serisi'nin global lansmanının 16 Şubat'ta yapılacağını paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, realme 9 Pro+'ın Sony IMX766 OIS kamera ile donatılan "ilk orta sınıf akıllı telefon" olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Realme 9 pro poster

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Sony IMX766 görüntü sensörünün, 1/1.56" sensöre ve büyük piksel alanına sahip olduğu belirtildi. Işık Geçişi Tasarımı'nı barındıran cihazın arka kapağının, normal gün ışığında ve ultraviyole ışını altında kaldığında 3 saniye içinde maviden kırmızıya döndüğü bildirildi. Öte yandan, realme'nin yeni sensörle birlikte MediaTek Dimensity 920 5G işlemcisini kullanıcılara sunacağı öğrenildi.

Realme'nin açıklamasına göre AnTuTu testinde realme 9 Pro+ 5G 501,281 puan alırken, GeekBench testinde, Dimensity 920 5G tek çekirdek puanında yüzde 44 ve çok çekirdek puanında yüzde 51 kadar önde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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