Belli oldu: Bir ilke imza atacak Realme 9 Pro+ geliyor! İşte Realme 9 Pro serisinin global lansman tarihi

Realme, akıllı telefon sektöründe yer alan isimlerden biri. Resmi olarak ülkemizde de hizmet veren şirketin son olarak realme 9 Pro serisini tanıtması bekleniyordu. Nitekim realme, realme 9 Pro serisinin tanıtım tarihini açıkladı.

REALME 9 PRO SERİSİ İÇİN TARİHİ BELLİ OLDU! REALME 9 PRO+ BİR İLK OLACAK

AA'nın haberine göre, akıllı telefon markası realme, 9 Pro Serisi'nin global lansmanının 16 Şubat'ta yapılacağını paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, realme 9 Pro+'ın Sony IMX766 OIS kamera ile donatılan "ilk orta sınıf akıllı telefon" olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

RENGİ DEĞİŞECEK

Sony IMX766 görüntü sensörünün, 1/1.56" sensöre ve büyük piksel alanına sahip olduğu belirtildi. Işık Geçişi Tasarımı'nı barındıran cihazın arka kapağının, normal gün ışığında ve ultraviyole ışını altında kaldığında 3 saniye içinde maviden kırmızıya döndüğü bildirildi. Öte yandan, realme'nin yeni sensörle birlikte MediaTek Dimensity 920 5G işlemcisini kullanıcılara sunacağı öğrenildi.

Realme'nin açıklamasına göre AnTuTu testinde realme 9 Pro+ 5G 501,281 puan alırken, GeekBench testinde, Dimensity 920 5G tek çekirdek puanında yüzde 44 ve çok çekirdek puanında yüzde 51 kadar önde yer alıyor.

