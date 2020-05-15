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Belli oldu! iPhone SE 2020'nin Apple'a maliyeti ne kadar?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

iPhone SE 2020 maliyet tablosu belli oldu. iPhone 8 ile çoğu parçası aynı olan iPhone SE 2020 maliyeti ile Apple'ın yüzünü güldürmüş gibi. Peki bir iPhone SE 2020 üretiminin Apple'a maliyeti ne kadar?

Belli oldu! iPhone SE 2020'nin Apple'a maliyeti ne kadar?

iPhone SE 2020 iPhone 8 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Kamera ve arka kapak güncellemesi dışında iki telefonun aralarındaki farkı ayırt etmek neredeyse imkansız. Aynı şey iki telefonun iç donanımı için de geçerli. iPhone 8 parçalarını iPhone SE 2020'de kullanan Apple bu sayede büyük bir maliyetten kurtuldu. Bu durum birçok meraklı kişinin iPhone SE 2020 maliyeti ne kadar? sorusunu sormasına neden oldu. O soru bugün yanıtlandı.

İŞTE İPHONE SE 2020'NİN APPLE'A MALİYETİ

Fomalhaut Techno Solutions ekibi iPhone SE 2020'nin maliyetini açıkladı. Rapora göre iPhone SE 2020'nin parça maliyeti fiyatına göre oldukça düşük. iPhone SE 2020'nin maliyeti için Apple, sadece 217 dolar harcıyor.

iPhone SE 2020

İPHONE SE 2020 İÇİN İPHONE 8 AVANTAJI

Rapora göre iPhone 8 ile iPhone SE 2020 arasındaki benzerlik maliyet konusunda Apple'a büyük avantaj sağlıyor. Zira ekran, kamera onarımı ve SIM tepsisi gibi iPhone 8 ile benzer parçalar kolayca temin edilebiliyor ve böylece masraflar düşüyor. Tüm bunlara rağmen iPhone SE 2020 ülkemizde 5,299 TL'den satışta bulunuyor.

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