Bellona 560’ıncı mağazasını Ankara’da açtı

Bellona, yeni mağazası olan A Büşra Mobilya’yı Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde açtı. Türkiye genelinde 560, Ankara’da 59’uncu Bellona olma özelliği taşıyan mağazada mobilya ve ev tekstil ürünleri müşterilerle buluşuyor. A Büşra Ticaret olarak da Ankara’nın 4’üncü mağazası olan A Büşra Mobilya, 3 bin 600 metrekarelik mağazasıyla dikkat çekiyor.

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, Türkiye’de 560, yurt dışında da 60 tane Bellona mağazası olduğunu belirterek dünya genelinde toplam 620 satış noktasına sahip olduklarının altını çizdi. Öte yandan, bu rakamlardan ayrı olarak dünyanın birçok yerinde mobilya AVM’lerinde de mağazalarının olduğunu vurgulayan Karamemiş, “2023’e kadar bin mağazayı açmayı planlıyoruz. Bunun için üretim alt yapısı markanın teknik alt yapısı her şey hazır ekip de hazır. Türkiye’de 300 bin metrekare kapalı alanla 3 bin 500 personelle, Bellona markasına hizmet ediyoruz. A Büşra, Ankara’nın A Büşra Ticaret olarak 4’üncü Bellona mağazası ama burada bizim ana bayilik sistemimiz var ve ana bayimizin 59. Bellona mağazası yani Ankara’da Bellona çok büyük ve büyümeye devam ediyor. Şu an maliyetlerin arttığı, dövizin sürekli hareket ettiği ortamda yatırıma karar verme çok güç ama Bellona olarak biz bunu çok iyi şekilde başarıyoruz” diye konuştu.

Bellona müşterisinin ne istediğini çok iyi bildiklerini aktaran Karamemiş, "Bütün tasarımlarımızı, bütün ürünlerimizdeki estetik dokunuşları ona göre yapıyoruz. Çok şükür çok iyi gidiyoruz. İnşallah hem yatırım için hem mağazalaşma için bütün planlarımızı yaptık. Daha 2019 bitmeden hedeflerimizi tamamladık şu an 2020’ye çalışıyoruz. ‘Yakışır bana Bellona, bize Bellona, size Bellona, herkese Bellona’ diyoruz. Detayda ciddi araştırmalarımız var. Mağazaya gelen kişiler hem ahşabın sıcaklığını hem estetiği ve sıcaklığı görüyorlar” şeklinde konuştu.

Mağaza açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran, Boydak Holding Yönetim kurulu üyesi ve CEO Alpaslan Baki Ertekin, Bellona yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.