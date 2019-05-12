İSTANBUL (AA) - Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" haziran ayında müzikseverlerle buluşacak.

"fizyİstanbul Müzik Haftası" kapsamında gerçekleştirilecek konserlerde, 6 sanatçı haziran ayı boyunca Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda sahne alacak.

Konserlerin ilki 20 Haziran'da, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu ile başlayacak.

Program kapsamında ayrıca Teoman 21 Haziran'da, Yıldız Tilbe 24 ve 26 Haziran'da, genç şarkıcı Edis 25 Haziran'da, Kenan Doğulu 27 Haziran'da, Nilüfer ise 28 Haziran'da konser verecek.

