Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Yağmur'dan destek çağrısı:

KAYSERİ (AA) - Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Ömer Yağmur, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara ilişik, "Gerek pandeminin getirdiği zorluklar gerekse ekonomik şartlardan dolayı kulübümüzün ayakta kalması mümkün gözükmemektedir." ifadesini kullandı.

Yağmur, yazılı açıklamasında, yönetim kurulu kararı ile bir metin hazırladıklarını ve bu metni kendisinin kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

15 senelik kadınlar basketbol ligi tarihlerinde 3 kez Avrupa finali, 1 kez Türkiye finali ve 1 kez de Türkiye Kupası finali oynayan takımlarının hep son anda kurulan kadrolarla büyük başarılar kazandığını aktaran Yağmur, şunları kaydetti:

"Ne kadar büyük kulüp olursanız olun şehrin desteğini arkanıza almaz iseniz başarılar hep gelip geçici olur. Maddi sıkıntılar boy gösterir. Kayserispor bu şehrin tabii ki bir marka değeri, olmaya da devam edecek. Aldığı başarılı sonuçlar herkes gibi bizim de göğsümüzü kabartacak. Ancak kimse unutmasın ki Bellona Kayseri Basketbol da bu şehrin marka değeridir ve gereken değeri hem şehrin büyükleri hem de sevgili basın mensupları göstermelidir."