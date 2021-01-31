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Bellona Kayseri izin yapıyor

31.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri Basketbol, lige verilen milli ara nedeniyle izin yapıyor.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı izin yapıyor.

Bellona Kayseri Basketbol, lige verilen milli ara nedeniyle izin yapıyor.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı izin yapıyor. Milli maç nedeniyle lige verilen arada sarı kırmızılı ekip 7 Şubat tarihine kadar izin yapacak.
Sarı Kırmızılı oyuncular, önümüzdeki haftasonu yeniden toplanarak çalışmalarına devam edecek. Sarı Kırmızılı takım oyuncuları Esra Ural Topuz ve Melis Gülcan milli takım kampında yeralıyor.
Ligde 18 maçta 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Bellona Kayseri, 23 puanla 12.sırada yer alıyor.

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Kayseri Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:42
Akşam
18:07
Yatsı
19:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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