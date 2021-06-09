Belma Satır tehlikeye dikkat çekti: Türkiye'de her 3 kişiden birinde obezite mevcut

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı. Satır, 27'nci Yasama Dönemi faaliyetleri hakkında komisyona bilgi verdi. Komisyona 19 bin 156 dilekçenin ulaştığını ve bu dilekçeler için 57 başkanlık divanı toplantısı yapıldığını ifade eden Satır, 17 bin 401 dilekçe hakkında 9 bin 248 başkanlık divanı kararı alındığını, 943 dilekçenin ise hıfzedildiğini söyledi.
Komisyona gelen müracaatlar üzerine bazı alt komisyonlar oluşturduklarını dile getiren Satır, "Bunlardan biri Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, bir diğeri de Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu" dedi.
Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunu olduğunu belirten Satır, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşmasının, gıda talebinde de yüzde 60'lık bir artışın beklendiğini söyleyerek, şu an 7,8 milyar insanın yaşadığı dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla karşı karşıya kaldığını, her gün 6 binden fazla insanın açlıktan öldüğünü ve her 5 insandan birinin aşırı kilolu, her 10 insandan birinin ise obezite sorunu yaşadığına dikkat çekti.
Dünya nüfusunun yarısının sağlıksız beslendiğini, yüzde 40'ının da hareketsiz bir yaşam sürdüğünü belirten Satır, "Türkiye'de son gelen istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite, 4 kişiden birinde ise kilo fazlalığı mevcut. Obezite, dünyada her yıl 4 milyon insanın ölümüne yol açmakta ve tüm yaş grubu insanlarda hastalık riskini artırmakta iken önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Küresel olarak mücadele edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunu olarak tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar ışığında alınabilecek önlemlerle ilgili 288 sayfadan oluşan bir rapor hazırlandı" dedi.
Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.
Obezite; besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması (%20 veya daha fazla) sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.
Günlük yaşamda bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaşlı, işçi, sporcu, kalp-damar, şeker, yüksek tansiyon hastalığı, solunum yolu bozuklukları vb.) yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerekmektedir.
Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'ini, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması obeziteyi oluşturmaktadır.
Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır.
(DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum