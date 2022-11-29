Below Deck yıldızı kendi fotoğrafların bakıp mastürbasyon yaptığını itiraf etti!

Amerikan reality televizyon dizisi olan Below Deck, kiralama sezonunda bir süper yatta çalışan ve ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarını anlatıyor. 10 sezonu olan yapımın bir kısmı Netflix'te de yer alıyor.

Below Deck'in 10. sezonu için ekibe yeni gelen ve üçüncü hostes olan Hayley De Sola Pinto şoke eden bir itirafta bulundu. Genç kadın açıklamasında "Aslında vücudumun fotoğraflarını çektim ve buna bayıldım" diyerek şunları söyledi:

"Fotoğraflarım üzerinden mastürbasyon yaptım. Dürüst olmak gerekirse, benim bir çift harika memem var. Adil olmak gerekirse, onlarla oldukça gurur duyuyorum."

Kıvrımlı hatlara sahip olan hostes sosyal medyada da iddialı paylaşımlar yapıyor ve geniş bir hayran kitlesi mevcut.