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BELTUR'dan açıklama geldi! 8 Haziran'da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir hizmet veremeyen kafe ve restoranlarını 8 Haziran Pazartesi günü hizmete açacak.

BELTUR'dan açıklama geldi! 8 Haziran'da başlıyor

BELTUR AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle marttan bu yana kapalı olan BELTUR, kontrollü sosyal hayatla normale dönüş süreci için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda BELTUR, hafta başında tüm kafe, restoran ve turizm işletmeleriyle İstanbullulara yeniden hizmet vermeye başlayacak.

ALINAN ÖNLEMLER

Yeni normale göre düzenlenen restoran ve kafelerde, oturma düzeni sosyal mesafeye göre ayarlandı. Masalar arası mesafeler artırılarak, koltuk ve sandalye sayıları azaltıldı. Tüm tesislerin girişlerine ve uygun duvarlara dezenfektanlar monte edildi ve salgından korunmanın yollarını anlatan uyarıcı afişler asıldı.

Hıdiv Kasrı, Çamlıca, Malta, Sarı ve Pembe Köşkler ile çok sayıda kafenin girişinde ateş ölçerlerle kontrol yapılacak. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Ödemeler mümkün mertebe temassız yöntemlerle gerçekleştirilecek, ödeme alanında oluşabilecek yoğunluğa karşı zeminlere fiziksel mesafe uyarıları yerleştirilecek.

Açılıştan önce tüm şubeler dezenfekte edilecek ve bu temizlik belli aralıklarla devam edecek.

Ayrıca yeni düzene göre eğitimden geçirilen çalışanlar, hizmet verirken maske takacak, fiziksel mesafeye ve hijyene dikkat edecek, her gün sağlık kontrolünden geçecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BELTUR AŞ Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Çıkrıkçı, tüm mekanlarda koronavirüs salgını için alınan tedbirlere titizlikle uyarak hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "Yeni dönemde işletmelerimiz normal kapasitelerinin yarısı kadar misafir kabul edecek. Misafirlerimiz sosyal mesafe kuralına göre şubelerimizden yararlanabilecek. Ayrıca maske kullanmayan misafirlerimizi şubelerimizde ağırlayamayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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