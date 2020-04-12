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Beltur, sağlık çalışanlarının hizmetinde

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Küresel COVID-19 salgını kapsamında şubeleri kapanan Beltur A.Ş. hastanelerdeki şubeleriyle sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına hizmete devam ediyor.

Beltur, sağlık çalışanlarının hizmetinde

Çin’in Wuhan kentinde başlayan Koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye’de de 10 Mart’ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle İBB hızla önlemler almaya başladı. 16 Mart’ta bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Beltur tüm restoranlarını kafelerini kapattı. İBB İştiraki Beltur’un Hıdiv Kasrı, Malta Köşkü gibi tarihi mekanlarda halka açık restoranları ile metrobüs durakları ve Alibeyköy Cep Otogarı gibi noktalarda hizmeti durdurdu.

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HASTANE ŞUBELERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Küresel salgınla büyük bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının gıda ihtiyacını karşılamak için Beltur hastanelerdeki hizmetine devam ediyor. 78 Hastanede, 500’e yakın personeliyle, normal servislerde mesai saatleri dahilinde, acil servislerde ise 7/24 hizmet veriyor. Hastanelerde hizmete devam eden Beltur şubeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından periyodik olarak dezenfekte ediliyor, hizmet veren personel çalıştığı sürece ve hastaneden ayrılıncaya kadar maske ve eldiven takıyor, sosyal mesafeyi titizlikle uyguluyor, hijyenik bir ortamda sağlık çalışanlarına hizmet götürüyor.

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HASTANELERİN ÜRÜN GAMI GENİŞ

Beltur’un hastanelerde bulunan şubelerinde sıkma portakal suyu, çay, kahvenin yanı sıra sıcak çorbadan pek çok yiyecek çeşidine kadar zengin bir ürün gamı bulunuyor. Beltur, başta sağlık çalışanları olmak üzere hastanelerde tedavi gören ve çalışan tüm İstanbul halkına hastane yönetimlerinden gelen ilave talepleri de karşılayarak aralıksız ve hijyen kurallarına uygun şekilde sürdürdüğü hizmetine devam edecek.

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KAPALI ŞUBELER DENETLENİYOR

Beltur, 16 Mart’ta kapanan başta tarihi köşkler Hıdiv Kasrı, Malta Köşkü, Çadır Köşkü, Sarı Köşk, Beyaz Köşk ve Galata Kulesi gibi kapanan tarihi yapılar, günlük olarak kontrol ediliyor, tahrip olmaması için önlemler alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Covid-19 koronavirüs BELTUR

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