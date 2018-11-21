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BELTUR'dan öğretmenlere yüzde 20 indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

BELTUR'dan öğretmenlere yüzde 20 indirim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) BELTUR AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 23-25 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 20 indirimli hizmet verileceğini duyurdu.

İBB BELTUR AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Sevgi medeniyetinin mimarı saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, saygılar sunuyoruz" denildi.

Açıklamada, Hidiv Kasrı, Küçük Çamlıca Köşkleri, Küçük Çamlıca Su Köşkü, Pendik Izgara, Pendik Haveran, Üsküdar Paşalimanı Restoran, Gülhane Kandil Restoran, Miniatürk Restoran, Yıldız Parkı Kır Kahvesi, Çadır Köşkü, Malta Köşkü, Emirgan Sarı Köşk ve Galata Kulesi’nde 23-25 tarihleri arasında öğretmenlere kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde yüzde 20 indirimle hizmet verileceği belirtildi.

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24 Kasım Öğretmenler Günü BELTUR istanbul büyükşehir belediyesi

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