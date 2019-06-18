Bem-Bir-Sen'den 6 belediyeye 'sendikal baskı' iddiasıyla suç duyurusu

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nca (Bem-Bir-Sen) 31 Mart yerel seçiminde CHP'ye geçen Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ile Kırşehir belediyelerinin başkan ve yöneticileri hakkında, sendika üyesi çalışanlara baskı uygulandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bem-Bir-Sen üyesi yaklaşık 200 kişilik grup, Ankara Adliyesi önünde toplandı. Grup, 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganı atıp, 'Belediyelerde sendikal zorbalığa hayır' yazılı dövizi taşıdı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, 31 Mart'ta bazı belediyelerin el değiştirdiğini hatırlattı. Uslu, sendika olarak Bem-Bir-Sen'in yetkili olduğu, el değiştiren bazı belediyelerde yeni başkanların, üyelere sendikal baskı yaptığını öne sürerek, şunları söyledi.

"Yönetimleri değişen belediyelerde üyelerimiz sendikamızdan istifaya zorlanmakta, sendika yöneticilerimiz yasaya aykırı biçimde sürgün niteliğinde görev değişiklerine tabi tutulmakta, sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyelerimiz işten atılmaktadır. Bunun yanı sıra sendika üyelerimizin sendikaları değiştirmeleri için mobbing, tehdit ve şantaj gibi insan onuruyla bağdaşmayacak haksız uygulamalara maruz kalmaktadır. Sendikal baskılarla Bem-Bir-Sen olarak 7 bin üyemiz istifa ettirilmiş, 100'e yakın üyemiz ve sendika yöneticimiz sürgün edilmiş, 53'e yakın sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyemiz işten atılmıştır. Belediyelerde çalışan işçilerden Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'na üye 742 işçi işten atılmış, 50 sendika üyesi sürgün edilmiş, 12 bin 500 üyesi ise baskıyla istifa ettirilmiştir."

'SENDİKAL BASKI, TCK'YA GÖRE SUÇ'

Levent Uslu, sendikal baskıların ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Sendikal baskılar Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suçtur. Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altına alınan hakların ayaklar altına alınması, iş barışı ve huzurunun bozulması, belediye çalışanlarına yönelik tehdit ve şantaja imkan verilmesi asla kabul edilemez. Buna sebep olan ve göz yuman bütün aktörler karşısında bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Bugün bu nedenle burada suç duyurusunda bulunuyoruz. Sendikal baskıların yapılmaması aynı zamanda uluslararası hukukta da teminat altına alınmıştır" dedi.

6 BELEDİYEYE SUÇ DUYURUSU

Söz konusu hak ihlallerini yaptığını savundukları belediye başkanları ve yöneticileri için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere toplandıklarını kaydeden Uslu, "Bugün Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugünden sonra da sendikal baskı yapan diğer belediye yöneticileri hakkında da ilerleyen günlerde suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu, basın açıklamasının ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim etti.

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