HABER

Bem-Bir-Sen'den 6 belediyeye 'sendikal baskı' iddiasıyla suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

 ANKARA'da, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nca (Bem-Bir-Sen) 31 Mart yerel seçiminde CHP'ye geçen Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ile Kırşehir belediyelerinin başkan ve yöneticileri hakkında, sendika üyesi çalışanlara baskı uygulandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bem-Bir-Sen'den 6 belediyeye 'sendikal baskı' iddiasıyla suç duyurusu

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nca (Bem-Bir-Sen) 31 Mart yerel seçiminde CHP'ye geçen Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ile Kırşehir belediyelerinin başkan ve yöneticileri hakkında, sendika üyesi çalışanlara baskı uygulandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
Bem-Bir-Sen üyesi yaklaşık 200 kişilik grup, Ankara Adliyesi önünde toplandı. Grup, 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganı atıp, 'Belediyelerde sendikal zorbalığa hayır' yazılı dövizi taşıdı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, 31 Mart'ta bazı belediyelerin el değiştirdiğini hatırlattı. Uslu, sendika olarak Bem-Bir-Sen'in yetkili olduğu, el değiştiren bazı belediyelerde yeni başkanların, üyelere sendikal baskı yaptığını öne sürerek, şunları söyledi.
"Yönetimleri değişen belediyelerde üyelerimiz sendikamızdan istifaya zorlanmakta, sendika yöneticilerimiz yasaya aykırı biçimde sürgün niteliğinde görev değişiklerine tabi tutulmakta, sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyelerimiz işten atılmaktadır. Bunun yanı sıra sendika üyelerimizin sendikaları değiştirmeleri için mobbing, tehdit ve şantaj gibi insan onuruyla bağdaşmayacak haksız uygulamalara maruz kalmaktadır. Sendikal baskılarla Bem-Bir-Sen olarak 7 bin üyemiz istifa ettirilmiş, 100'e yakın üyemiz ve sendika yöneticimiz sürgün edilmiş, 53'e yakın sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyemiz işten atılmıştır. Belediyelerde çalışan işçilerden Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'na üye 742 işçi işten atılmış, 50 sendika üyesi sürgün edilmiş, 12 bin 500 üyesi ise baskıyla istifa ettirilmiştir."
'SENDİKAL BASKI, TCK'YA GÖRE SUÇ'
Levent Uslu, sendikal baskıların ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Sendikal baskılar Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suçtur. Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altına alınan hakların ayaklar altına alınması, iş barışı ve huzurunun bozulması, belediye çalışanlarına yönelik tehdit ve şantaja imkan verilmesi asla kabul edilemez. Buna sebep olan ve göz yuman bütün aktörler karşısında bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Bugün bu nedenle burada suç duyurusunda bulunuyoruz. Sendikal baskıların yapılmaması aynı zamanda uluslararası hukukta da teminat altına alınmıştır" dedi.
6 BELEDİYEYE SUÇ DUYURUSU
Söz konusu hak ihlallerini yaptığını savundukları belediye başkanları ve yöneticileri için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere toplandıklarını kaydeden Uslu, "Bugün Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugünden sonra da sendikal baskı yapan diğer belediye yöneticileri hakkında da ilerleyen günlerde suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu, basın açıklamasının ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Bem-Bir-Sen'den 6 belediyeye 'sendikal baskı' iddiasıyla suç duyurusu

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Binali Yıldırım’dan Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesi yorumuBinali Yıldırım’dan Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesi yorumu
İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak

Erdoğan da katılıyor! Twitter'dan duyurdu...

Son dakika! İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Ömer Çelik: Mursi’nin naaşından korkuyorlar

AK Parti'den açıklama: Naaşından korkuyorlar

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.