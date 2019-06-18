Bem-Bir-Sen'den 6 belediyeye 'sendikal baskı' iddiasıyla suç duyurusu

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nca (Bem-Bir-Sen) 31 Mart yerel seçiminde CHP'ye geçen Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ile Kırşehir belediyelerinin başkan ve yöneticileri hakkında, sendika üyesi çalışanlara baskı uygulandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bem-Bir-Sen üyesi yaklaşık 200 kişilik grup, Ankara Adliyesi önünde toplandı. Grup, 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganı atıp, 'Belediyelerde sendikal zorbalığa hayır' yazılı dövizi taşıdı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, 31 Mart'ta bazı belediyelerin el değiştirdiğini hatırlattı. Uslu, sendika olarak Bem-Bir-Sen'in yetkili olduğu, el değiştiren bazı belediyelerde yeni başkanların, üyelere sendikal baskı yaptığını öne sürerek, şunları söyledi.

"Yönetimleri değişen belediyelerde üyelerimiz sendikamızdan istifaya zorlanmakta, sendika yöneticilerimiz yasaya aykırı biçimde sürgün niteliğinde görev değişiklerine tabi tutulmakta, sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyelerimiz işten atılmaktadır. Bunun yanı sıra sendika üyelerimizin sendikaları değiştirmeleri için mobbing, tehdit ve şantaj gibi insan onuruyla bağdaşmayacak haksız uygulamalara maruz kalmaktadır. Sendikal baskılarla Bem-Bir-Sen olarak 7 bin üyemiz istifa ettirilmiş, 100'e yakın üyemiz ve sendika yöneticimiz sürgün edilmiş, 53'e yakın sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyemiz işten atılmıştır. Belediyelerde çalışan işçilerden Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'na üye 742 işçi işten atılmış, 50 sendika üyesi sürgün edilmiş, 12 bin 500 üyesi ise baskıyla istifa ettirilmiştir."