HABER

Bem-Bir Sen’den Gürsu Belediyesi’nde mobbing iddialarına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesinde çalışanlara mobbing uyguladığı iddialarına karşılık yetkili sendika açıklama yaptı.Gürsu Belediyesi’nde görev yapan 111 memurdan 97 tanesinin üye olduğu Bem-Bir-Sen Sendikası Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, belediyede çalışan sendika üyeleriyle yaptığı görüşmede böyle bir baskının olmadığını gözlemlediklerini söyledi.Son günlerde ortaya atılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın baskıcı ve despot bir yönetim anlayışı uyguladığı iddialarına belediyede 97 üyesi bulunan sendikadan yalanlama geldi.Gürsu Belediyesi’nde görev yapan sendika üyeleriyle yüz yüze görüştüklerini ifade eden Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, "Biz Gürsu Belediyesi’ndeki Ben-Bir-Sen çalışanlarımızla yaptığımız görüşmelerde çalışanlara yönelik bir baskının asla olmadığının soncuna varmış olduk.

Bem-Bir Sen’den Gürsu Belediyesi’nde mobbing iddialarına cevap

Gürsu Belediyesinde çalışanlara mobbing uyguladığı iddialarına karşılık yetkili sendika açıklama yaptı.
Gürsu Belediyesi’nde görev yapan 111 memurdan 97 tanesinin üye olduğu Bem-Bir-Sen Sendikası Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, belediyede çalışan sendika üyeleriyle yaptığı görüşmede böyle bir baskının olmadığını gözlemlediklerini söyledi.
Son günlerde ortaya atılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın baskıcı ve despot bir yönetim anlayışı uyguladığı iddialarına belediyede 97 üyesi bulunan sendikadan yalanlama geldi.
Gürsu Belediyesi’nde görev yapan sendika üyeleriyle yüz yüze görüştüklerini ifade eden Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, "Biz Gürsu Belediyesi’ndeki Ben-Bir-Sen çalışanlarımızla yaptığımız görüşmelerde çalışanlara yönelik bir baskının asla olmadığının soncuna varmış olduk. Bizlere bu konu ile ilgili her hangi bir şikayet gelmemiştir. İddia edilenler doğru olmadığı gibi Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, her zaman belediye çalışanlarının hakkını gözeten bir yönetim anlayışıyla görevine devam etmektedir. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın belediye çalışanlarına baskıcı ve despot bir yönetim anlayışı uyguladığı, Geçici Görevlendirme Kanunu’nu suistimal ederek çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülmüştür. Bu iddiaların hiç biri doğru değildir. Türkiye gelinde olduğu gibi Gürsu’da da kamu çalışanlarının yetkili sendikası olarak Gürsu’da bahse konu olan haberlerin aksine Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, her zaman çalışanların hakkını el üstünde tutan, sosyal belediyecilikte adında sıkça söz ettiren birisi olarak görevini yürütmektedir. Belediye çalışanlarını odasına çağırarak emekli olması yönünde baskı uyguladığı ve despot bir yönetim sergilediği, bu konuda çokça şikayet geldiği iddialarının hiç biri asla doğru değildir. Konuyla ilgili belediye çalışanlarının yetkili sendikası olan Bem-Bir-Sen’e a hiç bir şikayet ulaşmamıştır" dedi.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
Doğa gezginleri M. Kemalpaşa’daDoğa gezginleri M. Kemalpaşa’da
Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi (2)Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.