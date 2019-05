Taylan Aydoğdu, Tunceli Belediyesinde hak arayışının ideolojik hedeflere kurban edildiğini ve çalışma hayatının huzurunun kaçırıldığını anlatarak, şunları aktardı:

"Daha da ürkütücü olan ise her fırsatta kadın haklarına vurgu yaparak cümle kuran Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun imzası bulunan ve görülen lüzum üzerine gibi komik bir sebep ile seçimden 14 gün sonra 6 kadın personelin su endeks okuma işçisi olarak yapılan görev değişikliği ile başlamış, bu görev değişiklikleri diğer personel ile devam etmiştir. Maçoğlu, kadın çalışanların endeks okumada yaşayacakları sorunlar göz ardı edilerek kendilerine 'her endeksci kendi mahallesinde oluşabilecek tüm olumsuzluktan sorumludur' maddesi bulunan bir yazı imzalatılarak oluşacak tüm olaylardan bu personeli sorumlu tutmayı amaçlamıştır. Daha vahimi ise yapılan baskı ve ötekileştirme yetmemiş olacak ki seçimden sonra görev değişikliği adı altında uygulanan bezdirme politikası bir ay geçmeden yapılan ikinci görev değişiklikleri ile had safhaya ulaşmıştır. Bu ötekileştirme çalışmalarının, 'biz kimsenin ekmeği ile uğraşmayız, ben değil biz' diyerek seçilen Maçoğlu ve yanındaki akıl hocalığını yapan, tarafımızca kim oldukları bilinen malum şahıslarca yapılması da gariptir."

Maçoğlu'na bazı belediye çalışanlarına yaptığı ayrımcılığa son vermesi çağrısında bulunan Aydoğdu, "31 Mart seçimlerinde halkımızın gösterdiği teveccühü belediye çalışanlarına baskı aracı olarak kullanmaktan vazgeçin, aksi takdirde adalet önünde hesap sormaktan geri durmayacağız." diye konuştu.