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Bemba'dan UCM'ye 76 milyon dolar tazminat talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Eski KDC Cumhurbaşkanı Yardımcı Jean Pierre Bemba, tutuklu geçirdiği 10 yıldan sonra hakkındaki hapis cezasını iptal eden UCM'den 76 milyon dolar tazminat istedi

Hakkındaki hapis kararı geçen yıl iptal edilen eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jean Pierre Bemba, tutuklu yargılandığı 10 yıl için Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 76 milyon dolar tazminat talebinde bulundu

Yerel basındaki haberlere göre, Bemba'nın avukatı Peter Haynes, UCM'ye gönderdiği belgede, müvekkilinin 2008-2018 yıllarında Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu geçirdiği zamanın telafi edilmesini istediğini belirtti.

Haynes, hapiste bulunduğu 10 yılda kendisinin ve ailesinin gördüğü maddi ve manevi zarar karşısında müvekkilinin UCM'den 76 milyon dolar tazminat talep ettiğini aktardı.

Belçika'da 2008'de yakalanan ve Lahey'deki hapishaneye gönderilen Bemba'nın yargılaması 2010'da başlamıştı. Eski KDC Cumhurbaşkanı Yardımcısı 2016'da biten "savaş ve insanlığa karşı suçlamaları" içeren davada 18 yıl hapis cezası almıştı ancak UCM Temyiz Mahkemesi Bemba'nın itirazını kabul ederek, cezayı iptal etmiş, Bemba geçen yıl haziranda serbest kalmıştı.

Bemba, 2002-2003 döneminde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) gönderdiği silahlı grup Kongo Kurtuluş Hareketi (MLC) milislerinin ülkede işlediği cinayet, tecavüz ve yağma gibi suçlardan sorumlu olmakla suçlanıyordu.

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