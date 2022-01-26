Bembeyaz dişler ve sağlıklı bir ağız florası için A'dan Z'ye ağız bakım adımları

Sadece dişleri fırçalamak ağız içindeki bütün bölgelere etki edemediği için farklı ürünler de kullanmak gerekiyor. Ağız bakım rutininize dahil edeceğiniz diş ipi, çalkalama suyu ve dil temizleyici gibi ürünlerle tertemiz bir ağza kavuşabilirsiniz. Bembeyaz dişler için hangi ürünleri kullanmanız gerektiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Etkili ağız bakım önerilerini ve en iyi bakım ürünlerini incelemeye ne dersiniz?

DİŞ FIRÇASI SEÇİMİ VE DOĞRU FIRÇALAMA

Sağlıklı bir ağız florası için kendinize uygun bir diş fırçası seçmek oldukça önemli. Diş fırçalarının manuel ve otomatik olmak üzere iki farklı çeşidi bulunuyor. Otomatik diş fırçaları, kendiliğinden hareket özelliğine sahip olduğu için girilmesi zor yerleri bile kolayca temizliyor. Diş fırçalarının kıllarında da yumuşak, orta ve sert olmak üzere 3 farklı çeşit bulunuyor. Bu noktada, diş hekimleri yumuşak kıllı fırçaları öneriyor. Kendi ağız yapınıza uygun yumuşaklıktaki fırçayı tercih edebilirsiniz. Diş fırçalamak için önerilen sıklık ise sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez ve ortalama 2 dakika. 45 derecelik açıyla yukarı ve aşağı hareketlerle dişlerinizi doğru bir şekilde fırçalayın. Dişlerin ön ve arka yüzeyi ile çiğneme yüzeylerini yeterince temizlediğinizden emin olun. Ayrıca en fazla 3 ayda bir diş fırçanızı ya da fırça başlığınızı değiştirmeyi ihmal etmeyin.

DİŞ MACUNU

Dişlerinizi fırçalama şekliniz kadar kullandığınız diş macunu da önemli detaylar arasında. Farklı diş macunu çeşitleri arasından kendi sorununuza yönelik olan ürünü tercih edebilirsiniz. Diş çürüğünü engellemek için içeriğinde florür bulunan ve diş minesini güçlendiren ürünleri seçebilirsiniz. Pırıl pırıl ve beyaz dişler içinse diş beyazlatma özelliği olan ürünleri kullanmalısınız.

DİŞ İPİ

Doğru ağız bakımı için sadece dişleri fırçalamak maalesef ki yeterli değil. Kalıntıların yerleşebileceği diş aralarını özel olarak temizlemelisiniz. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş ipi kullanmak, diş plağını en iyi şekilde temizler. Böylece, çürüklerin ve ağız kokusunun önüne geçmiş olursunuz. Diş ipini her akşam, yani günde 1 kez kullanmanız yeterli.

AĞIZ ÇALKALAMA SUYU

Diş fırçasının ve diş ipinin ulaşamadığı bütün bölgeleri ağız bakım suyuyla temizleyebilirsiniz. Alkollü, alkolsüz, naneli ya da mentollü gibi birçok çeşidi bulunan ürünlerden kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Diş hassasiyeti yaşıyorsanız alkolsüz ürünler sizin için en iyisi olabilir. Ağız çalkalama sularının ağızdaki bakteri oluşumunu önlemekte oldukça etkili olduğu biliniyor. Gargara yaparak kullanacağınız ürünler, ulaşılması zor bütün yerleri kolayca temizliyor. Aynı zamanda nefesinizi tazeleyerek temiz bir koku oluşturuyor.

DİL VE YANAK TEMİZLİĞİ

Dil ve yanak temizliği, ağız bakımında birçok kişi tarafından atlanan bir adım. Uyurken ya da gün boyunca dilinizin üzerinde birçok bakteri birikir. Bu bakteriler, büyük oranda ağız kokusuna neden olur. Bunun önüne geçmek için dil sıyırıcı ürünlerle dişlerinizi fırçaladıktan sonra dil ve yanaklarınızı temizleyin. Özellikle ağız kokusundan şikayetçiyseniz bu adımı mutlaka uygulamalısınız. Oldukça pratik bir kullanımı olan dil sıyırıcılar, ağız içinizi tertemiz yapacak!

1. Mükemmel beyazlık ve temizleme garantili: Oral B Pro 750 Diş Fırçası

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Son dönemde oldukça popüler olan otomatik diş fırçaları, dişleri detaylı bir şekilde temizlemede çok iyiler. Oral B Pro 750 Diş Fırçası, dinamik 3 boyutlu hareketlerle size etkin plak temizliği sunuyor. 2 dakikalık çalışma süresinin yanı sıra her 30 saniyede bir sizi uyarıyor. Bunun amacı, dişlerinizi fırçalarken iyi bir zamanlama yapmanız için sizi uyarmak. Fırça, nazik bir beyazlatma için özel olarak tasarlanmış başlığıyla birlikte size ulaşıyor. Böylece etkin ve detaylı bir ağız temizliği yaparken bembeyaz dişlere kavuşmanızı da sağlıyor. Oral B Pro 750, şarjı azaldığı zaman ve şarj olurken yanan ışıklarıyla sizi durumdan haberdar ediyor. Aynı zamanda seyahat kutusu ile başka bir ürüne ihtiyaç duymadan istediğiniz yere taşınabiliyor.

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2. İnci gibi dişler için en iyisi: Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu

Lekeli ve sararmış dişlerden şikayetçiyseniz sizin için harika bir önerimiz var! Karşınızdaki diş macunu, görüp görebileceğiniz en iyi diş beyazlatıcı ürünlerden biri. Opalescence Diş Macunu, içeriğinde %0,25 oranında sodyum florür bulunduruyor. Böylece diş minenizin etkili ve hızlı bir şekilde florür almasını sağlıyor. Eğer diş yüzeyinizdeki lekelenmelerden şikayetçiyseniz bu ürün tüm lekeleri temizleyerek dişlerinizin renginin 1 ayda iki tona kadar açılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, diş eti iltihabını da büyük oranda azaltan ürünün naneli aroması ise ağzınızda hoş bir koku bırakıyor. Minimum aşındırma özelliğine sahip olsa da kullanmadan önce diş hekiminize danışmanızda fayda var.

3. Diş aralarına detaylı temizlik: Oral B Essential Floss Diş İpi

Diş fırçasının temizleyemediği diş aralarını temizlemek için diş ipi kullanmak şart. Oral B markasına ait diş ipi, 50 metre uzunluğunda. Dolayısıyla uzun süre kullanıma uygun. Özel olarak tasarlanmış ip, polimer kaplama içerdiği için diş plağının temizlenmesini büyük oranda kolaylaştırıyor. Yüksek kalitesiyle parçalanma ve kopma yapmayan diş ipi, kaygan yapısıyla diş aralarına kolayca girerek rahat hareket imkanı sağlıyor. Akşam dişlerinizi fırçaladıktan sonra yeteri kadar ipi koparıp diş aralarınızı temizleyin. Gün boyu diş aralarınızda biriken kalıntılar, bu yöntemle en iyi şekilde temizlenmiş olacak!

4. Temizlenmiş ve nane ferahlığında bir nefes: Colgate Total Ağız Bakım Suyu

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Ağız bakım suları, gargara yöntemiyle ağız içindeki her bir noktaya ulaşabildiği için etkin bir temizleme sağlıyor. Alkol içermeyen Colgate Total, size nane ferahlığını sunuyor. Sahip olduğu Advanced Pro-Guard Teknolojisi sayesinde bakteri plağına karşı 12 saat koruma sağlamasının yanı sıra diş eti sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Diş minesine kaybettiği minerali geri kazandıran ürün, tartar oluşumunu önlüyor. Özellikle ağız kokusundan şikayetçiyseniz bu ürünle ağız kokusunu büyük oranda giderebilirsiniz. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, günde 2 kez olmak üzere ağzınızın içinde çalkalayıp bir süre bekleterek kullanabilirsiniz. Ürün, iki fırçalama arasındaki sürede ağız içinin temiz kalmasını ve korunmasını sağlayacak!

5. Dil üzerindeki bütün plaklara elveda: Tineke Bakır Dil Sıyırıcı

Dilinizi temizlemek için dil fırçalarından ya da sıyırıcılardan yardım alabilirsiniz. Dişlerinizi ne kadar iyi temizlerseniz temizleyin dilinizin üzerinde bakteriler kalıyor. Özellikle uyku esnasında dilin yapısı gereği üzerinde birçok bakteri ürüyor ve bu bakteriler birleşerek yapışkan bir plak oluşturuyor. Tineke Bakır Dil Sıyırıcı ile bu plağı kolayca temizleyebilirsiniz! Böylece birçok ağız ve diş eti hastalığının yanı sıra ağız kokusunu da yok edebilirsiniz. Ürün, bakır yapısı sayesinde paslanmayacağı için uzun süre kullanılabiliyor. Uygulaması ise oldukça basit. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra içeriden dışarıya doğru temizleyiciyi kullanarak dilinizi sıyırın. Bu işlemi, dilinizin üstü tamamen temizlenene kadar uygulayın. Ardından bol suyla ağzınızı yıkayın.



