Ben Affleck’e James Bond yasağı

Ben Affleck ve Ana de Armas’ın setten gerçek hayata taşınan aşkları magazin muhabirleri tarafından neredeyse her gün takip ediliyor. Özellikle pandemi döneminde yaptıkları yürüyüşten, tatillerine kadar her adımı izlenen çiftin popülerliği, James Bond yapımcılarını endişelendirdi.

Serinin 25. filmi No Time To Die’ın yapımcıları, Daniel Craig ile birlikte kamera karşısına geçen ve Paloma karakterine hayat veren Ana de Armas’tan kasım ayındaki galaya sevgilisi Ben Affleck’i getirmemesini istedi. Yapımcılar, Affleck’in tüm ilgiyi üzerine çekmesinden endişelendiği iddia edildi.

