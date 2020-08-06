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Ben Affleck’e James Bond yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

James Bond yapımcıları, serinin 25. filmi No Time To Die'da Daniel Craig ile kamera karşısına geçen Ana de Armas'ı, sevgilisi Ben Affleck'i filmin galasına getirmemesi yönünde uyardığı iddia edildi.

Ben Affleck’e James Bond yasağı

Ben Affleck ve Ana de Armas’ın setten gerçek hayata taşınan aşkları magazin muhabirleri tarafından neredeyse her gün takip ediliyor. Özellikle pandemi döneminde yaptıkları yürüyüşten, tatillerine kadar her adımı izlenen çiftin popülerliği, James Bond yapımcılarını endişelendirdi.

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Serinin 25. filmi No Time To Die’ın yapımcıları, Daniel Craig ile birlikte kamera karşısına geçen ve Paloma karakterine hayat veren Ana de Armas’tan kasım ayındaki galaya sevgilisi Ben Affleck’i getirmemesini istedi. Yapımcılar, Affleck’in tüm ilgiyi üzerine çekmesinden endişelendiği iddia edildi.

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