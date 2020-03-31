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Ben Affleck sevgilisini öpücüklere boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Ben Affleck ile sevgilisi Ana de Armas, köpekleriyle çıktıkları yürüyüş sırasında görüntülendi.

Ben Affleck sevgilisini öpücüklere boğdu

James Bond serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'da kamera karşısına geçerek kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ana de Armas ile Ben Affleck'in aşkı devam ediyor.

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Ünlü çift, sosyal izolasyona rağmen sık sık köpekleriyle birlikte Brentwood sokaklarında yürüyüş yapıyor.

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31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas ile 47 yaşındaki Affleck, önceki gün de yine boş sokaklarda yürürken görüntülendi.

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Bir yandan köpeklerini gezdiren çift, bir yandan da neşeli bir sohbete daldı.

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Ana de Armas ile Ben Affleck'in sık sık birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdukları da görüldü.

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Ben Affleck, Jennifer Garner ile olan 10 yıllık evliliğini, eşini çocuklarının dadısıyla aldattığı için bitmişti. Affleck'in bu evlilikten üç çocuğu var.

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Ana de Armas ise İspanyol oyuncu ve model Marc Clotet ile yollarını 2013 yılında ayırmıştı.

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ben affleck, sevgilisi,

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