Ben Affleck ve Jennifer Lopez evliliğine eski sevgiliden yorum!

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen, Lopez ve Affleck sessiz sedasız evlendi.

Evlilikten sonra, 1997-2000 yılları arasında Ben Affleck ile aşk yaşayan 49 yaşındaki aktris Gwyneth Paltrow'a takipçileri soru yağdırdı.

"ONLAR ADINA ÇOK MUTLUYUM"

Paltrow, cuma günü Instagram Story’de hayranlarından gelen soruları yanıtlarken Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in sürpriz düğününden sonra eski erkek arkadaşı için mutluluğunu dile getirdi.

Söz konusu evlilik hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Paltrow, “Aşk!!! Çok romantik!!! Onlar adına çok mutluyum” ifadelerini kullandı.



