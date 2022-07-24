MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ben Affleck ve Jennifer Lopez evliliğine eski sevgiliden yorum!

Ben Affleck ve Jennifer Lopez evliliğine eski sevgiliden yorum!

24.07.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez ve Ben Affleck sessiz sedasız evlenerek gündeme bomba gibi düştü. Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliği yakışıklı oyuncunun eski aşkına soruldu. Gwyneth Paltrow evlenen eski sevgilisi Ben Affleck ile ilgili soruya yanıt verdi.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez evliliğine eski sevgiliden yorum!

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen, Lopez ve Affleck sessiz sedasız evlendi.

Evlilikten sonra, 1997-2000 yılları arasında Ben Affleck ile aşk yaşayan 49 yaşındaki aktris Gwyneth Paltrow'a takipçileri soru yağdırdı.

Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez düğün sonrası yataktan paylaştıBen Affleck ile evlenen Jennifer Lopez düğün sonrası yataktan paylaştı

"ONLAR ADINA ÇOK MUTLUYUM"

Paltrow, cuma günü Instagram Story’de hayranlarından gelen soruları yanıtlarken Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in sürpriz düğününden sonra eski erkek arkadaşı için mutluluğunu dile getirdi.

Ekran Alıntısı

Söz konusu evlilik hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Paltrow, “Aşk!!! Çok romantik!!! Onlar adına çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Kalça dansı olay olduCinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Kalça dansı olay oldu
Hülya Avşar göğüs dekoltesiyle dudak uçuklattı! Hülya Avşar göğüs dekoltesiyle dudak uçuklattı!
Mesajlar ifşa oldu! "Şokta ve sinirli" olan ünlü isim harekete geçtiMesajlar ifşa oldu! "Şokta ve sinirli" olan ünlü isim harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Gwyneth Paltrow Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek

İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek

Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"

Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"

Bakan Yanık duyurdu! Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek

Bakan Yanık duyurdu! Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek

Görenleri meraklandırdı! Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf

Görenleri meraklandırdı! Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf

Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Kalça dansı olay oldu

Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Kalça dansı olay oldu

Sınır kapısında korkunç olay! Sıra bekliyordu

Sınır kapısında korkunç olay! Sıra bekliyordu

İlginizi Çekebilir

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kızı kocaman oldu! "Güzellik anneden..."

Kızı kocaman oldu! "Güzellik anneden..."

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.