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'Ben AK Partili olsam, Erdoğan'ı çok seviyor olsam...' Akşener'den dikkat çeken sözler! "Kazansa da 5 sene sonra yok"

11.05.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesajlar verirken "Ben AK Partili olsam, sayın Erdoğan'ı çok seviyor olsam yemin ediyorum İYİ Parti'yle Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veririm" sözleriyle dikkat çekti.

'Ben AK Partili olsam, Erdoğan'ı çok seviyor olsam...' Akşener'den dikkat çeken sözler! "Kazansa da 5 sene sonra yok"

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener Denizli'de seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben hain değilim, buradakiler hain değil Recep bey, sen etrafındakilere bak.

"Gaffar Okkan'la beraber çalıştık. Çok sevilen, bu ülkeyi seven bir emniyet müdürüydü. Her yerde görevini yapardı. Onu katledenlerin, Hizbullah teröristlerinin tamamı şu anda serbest. En son 71 yaşında, çok yaşlıymış, birini daha affettin Recep bey. Senin sağ elinde Hizbullah var! Bize hakaret, iftira ederken önce kendine bak.

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'PANKART' TEPKİSİ

"Biz mutfaktan çıkmadığımız için biz karılar böyleymişiz. Sizi kim doğurdu? Sizi doğuran analara hakaret.

"BEN AK PARTİLİ OLSAM, SAYIN ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYOR OLSAM..."

"Diyelim ki sayın Erdoğan kazandı, 5 sene sonra yok. 5 sene sonra bu ucube sistemin değişeceği bir seçimi konuşamayız. Ben AK Partili olsam, sayın Erdoğan'ı çok seviyor olsam yemin ediyorum İYİ Parti'yle Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veririm. Bu sistemin değişmesi gerekiyor.

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seçim Meral Akşener

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