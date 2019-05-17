HABER

Ben aldırma işleminde 'merdiven altı' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, Türkiye'de son yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde sıklıkla ben aldırma operasyonları yapıldığını söyledi. Çalıkoğlu, ben alınmasının tıbbi işlem olduğunu belirterek, "Kesinlikle asit gibi maddeler kullanılarak, ben aldırma işlemi yapılmamalı. Bunu mutlaka bir dermatoloji uzmanı değerlendirmeli ve cerrahi bir işlemle alınmalı" dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Çalıkoğlu, vücutta sadece benlerin değil aslında tüm değişikliklerin önemsenmesi gerektiğini belirterek, benlerin ayrıca öneminin olduğunu söyledi. Çalıkoğlu, benlerdeki değişikliklerin takip edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Eğer beninizde şekil ya da renk değişikliği, simetri bozukluğu, düzensizlik gelişirse ve çok kısa sürede de hızlı büyüme gösterirse mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir. Dermatoloji kliniklerinde oldukça ekonomik bir yöntemle de bu benlerini insanlar hem gözle muayene hem dermoskopi cihazıyla baktırabilir. Bu muayeneler sosyal güvenlik kapsamındadır. Bütün devlet hasteneleri ya da eğitim araştırma hastanelerinde insanlarımız rahatlıkla benlerini tedavi için doktorlara gösterebilir" diye konuştu.

'RENK DEĞİŞİMİNE DİKKAT'
Prof. Dr. Çalıkoğlu, mevcut bende ani büyüme, renk değişimi ya da koyulaşma ve simetrinin bozulması olursa mutlaka harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Çalıkoğlu, bu aşamadan sonra mutlaka dermatoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini kaydederek, "Halkta 'Benlere bıçak değdiğinde kötü huyluya dönüşebiliyor' şeklinde bir düşünce var. Yaz aylarında benin alınması gerekiyorsa zamana bakılmaz. Ama cerrahi uygulamalarda daha çok yaz aylarını tercih etmiyoruz. Kansere dönüşme potansiyeli olan bir benin alınmaması o kişinin hayatını tehdit eder, alınması değil. Bu yanlış bir inanış" dedi.

'MERDİVEN ALTI' UYARISI
Türkiye'de son yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde sıklıkla ben aldırma operasyonları yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Çalıkoğlu, "Ben alınması tıbbi bir işlem. Kesinlikle asit gibi maddeler kullanılarak ben aldırma işlemi yapılmamalı. Bunu mutlaka bir dermatoloji uzmanı değerlendirmeli ve cerrahi bir işlemle alınmalı. Dolayısıyla bu işlemlerin merdiven altı yerlerde asit yakılması ya da lazerle yapılması ve doktor olmayan kişiler tarafından yapılması son derece sakıncalıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Emel Erdaloğlu ile röp.
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurduBaşkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu
Beylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandıBeylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

Kamu binalarına saldırı için keşif yapan terörist yakalandı

Saldırı için keşif yapıyordu! Hedefte...

Öğretmenin aracına şok saldırı! "Bu neden bana yapıldı, psikolojik olarak yıkıldım"

Öğretmenin aracına şok saldırı! 'Bu neden bana yapıldı?'

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi

Açıklama az önce geldi! İmha edildi...

Erzurum'u birbirine katan olay! Saatlerce peşinden koştular ama...

Erzurum'u birbirine katan olay! Saatlerce peşinden koştular

Kalaşnikoflu suikast son anda önlendi!

Kalaşnikoflu suikast son anda önlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.