Ben aldırma işleminde 'merdiven altı' uyarısı

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, Türkiye'de son yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde sıklıkla ben aldırma operasyonları yapıldığını söyledi. Çalıkoğlu, ben alınmasının tıbbi işlem olduğunu belirterek, "Kesinlikle asit gibi maddeler kullanılarak, ben aldırma işlemi yapılmamalı. Bunu mutlaka bir dermatoloji uzmanı değerlendirmeli ve cerrahi bir işlemle alınmalı" dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Çalıkoğlu, vücutta sadece benlerin değil aslında tüm değişikliklerin önemsenmesi gerektiğini belirterek, benlerin ayrıca öneminin olduğunu söyledi. Çalıkoğlu, benlerdeki değişikliklerin takip edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Eğer beninizde şekil ya da renk değişikliği, simetri bozukluğu, düzensizlik gelişirse ve çok kısa sürede de hızlı büyüme gösterirse mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir. Dermatoloji kliniklerinde oldukça ekonomik bir yöntemle de bu benlerini insanlar hem gözle muayene hem dermoskopi cihazıyla baktırabilir. Bu muayeneler sosyal güvenlik kapsamındadır. Bütün devlet hasteneleri ya da eğitim araştırma hastanelerinde insanlarımız rahatlıkla benlerini tedavi için doktorlara gösterebilir" diye konuştu.