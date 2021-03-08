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"Ben askerim bana askerden başka kimse karışamaz" dedi yoklama kaçağı çıktı

08.03.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşların bahaneleri pes dedirtti.

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşların bahaneleri pes dedirtti. Irmak kenarında piknik yaptıkları belirlenen 3 kişiden üzerlerinde kimlik bulunmayan iki kişi polis merkezine götürülürken cep telefonuyla polisin görüntüsünü çekmeye çalıştı. Yabancı uyruklu eşiyle birlikte yasağı ihlal eden ve görüntü çekenlere tepki gösterip polislere kendisinin asker olduğunu, sadece askerin kimlik sorabileceğini söyleyen vatandaşın ise yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı.
Manavgat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri, yaptıkları denetimler ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek kısıtlama kurallarına uymayanlara yasal işlem uyguladı. Vatandaşlardan gelen bir ihbar üzerine Salkımevler Mahallesi ırmak kenarına giden polis ekipleri, ırmak kenarında piknik yapan 3 kişiyi gerekli uyarıları yaptıktan sonra haklarında sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri ve maske takmamaları nedeniyle işlem yaptı.

"Herkes dışarda, sadece bize ceza uygulanıyor"
Irmak kenarında piknik yaptıkları belirlenen 3 kişiden H.K. kimliğini ibraz ederken, üzerlerinde kimlik bulunmayan H.B. ve M.B. olay yerine çağrılan ekip tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Polisler tutanak hazırladığı sırada olaya tepki gösteren 3 kişi, herkesin sokakta olduğunu, sadece kendilerine ceza yazıldığını iddia ederken, içlerinden bir tanesinin cep telefonunun kamerasını açarak görüntü almaya çalıştığı gözlendi. Polisler görüntü alan kişiye, bunun suç olduğunu, görev başındaki memuru çekmenin cezası olduğunu söyledi. Çekim yapan şahıs, polisleri değil yoldan geçenleri çektiğini iddia etti.

’Ben askerim’ dedi yoklama kaçağı çıktı
Eşiyle birlikte yasağı ihlal ederek yürüyüşe çıkan bir vatandaş ise bu sırada yoldan geçenleri çektiğini söyleyen kişiye tepki gösterdi. Polislerin kimlik sorduğu kişi “Ben askerim. Siz bana karışamazsınız. Bana sadece asker kimlik sorabilir. Kimliğimi göstermek zorunda değilim” dedi.
Polislerin bölgenin polis bölgesi olduğunu, kendilerinin de kim olursa olsun kimlik sormaya ve işlem yapmaya yetkili olduğunu söylemesi üzerine kimliğini ibraz eden ve adının S.K. olduğu belirlenen şahısın GBT sorgulamasında yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Kendisine yoklama kaçağı olması nedeniyle tebligat yapılan S.K. sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan yapılan işlemlerin ardından evinin yolunu tuttu.

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