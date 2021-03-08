"Ben askerim bana askerden başka kimse karışamaz" dedi yoklama kaçağı çıktı

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşların bahaneleri pes dedirtti. Irmak kenarında piknik yaptıkları belirlenen 3 kişiden üzerlerinde kimlik bulunmayan iki kişi polis merkezine götürülürken cep telefonuyla polisin görüntüsünü çekmeye çalıştı. Yabancı uyruklu eşiyle birlikte yasağı ihlal eden ve görüntü çekenlere tepki gösterip polislere kendisinin asker olduğunu, sadece askerin kimlik sorabileceğini söyleyen vatandaşın ise yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Manavgat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri, yaptıkları denetimler ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek kısıtlama kurallarına uymayanlara yasal işlem uyguladı. Vatandaşlardan gelen bir ihbar üzerine Salkımevler Mahallesi ırmak kenarına giden polis ekipleri, ırmak kenarında piknik yapan 3 kişiyi gerekli uyarıları yaptıktan sonra haklarında sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri ve maske takmamaları nedeniyle işlem yaptı.

"Herkes dışarda, sadece bize ceza uygulanıyor"

Irmak kenarında piknik yaptıkları belirlenen 3 kişiden H.K. kimliğini ibraz ederken, üzerlerinde kimlik bulunmayan H.B. ve M.B. olay yerine çağrılan ekip tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Polisler tutanak hazırladığı sırada olaya tepki gösteren 3 kişi, herkesin sokakta olduğunu, sadece kendilerine ceza yazıldığını iddia ederken, içlerinden bir tanesinin cep telefonunun kamerasını açarak görüntü almaya çalıştığı gözlendi. Polisler görüntü alan kişiye, bunun suç olduğunu, görev başındaki memuru çekmenin cezası olduğunu söyledi. Çekim yapan şahıs, polisleri değil yoldan geçenleri çektiğini iddia etti.