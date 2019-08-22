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“Ben böyle bir suçu yapmış olsam ötenazi bile isterim”

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 23:12 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de amatör bir spor kulübünde erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.Ş.’nin (38) yargılanmasına devam edildi.

Büyükçekmece’de amatör bir spor kulübünde erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.Ş.’nin (38) yargılanmasına devam edildi. Sanık F.Ş. duruşmada “Ben böyle bir suçu yapmış olsam ötenazi bile isterim” şeklinde savunmada bulundu.
Büyükçekmece’de 2 yıl önce amatör bir spor kulübünde spor hocası F.Ş.’nin (38) o dönemde 13 yaşında olan erkek öğrencisi O.G.’ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.
Bakırköy 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık F.Ş., müştekiler, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

"Bu mahluktan şikayetçiyim”
Duruşmada dinlenen mağdur O.G. “3 yıldır spor kulübüne gidiyorum. Sanık hocamızdı. Haftada 2 gün spor okuluna gidiyordum. Biz idmanlarımızı yaparken samimi bir tavrı vardı. Herkese aynı davrandığı için ben biraz normal karşıladım. Hocamla bazen mesajlaşıyorduk. Benim dudağımdan 1 ya da 2 kez tesiste öptü. Değerli olduğu için hocama bir tanem yazıyordum” şeklinde beyanda bulundu. Duruşmada konuşan mağdur çocuk O.G.’nin babası İ.G. ise “Ben bu adamdan bu mahluktan şikayetçiyim. Olayı ben çıkardım. Mesajları gördükten sonra ben üzerine gittim” dedi.
Duruşmada tanıklığına başvurulan Sinan K. olayın geçtiği kulüpte yönetici konumunda olduğunu söyleyerek olayla herhangi bir ilgisi olmadığını aktardı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devam edilmesine karar verilmesini talep etti.
Söz verilmesi üzerine savunma yapan sanık avukatı, olayın gerçekleştiği spor tesisinin ana girişe ve tuvalete yakın bir konumda olduğunu ve burada sürekli giriş çıkışlar yaşandığını söyledi. Sanık avukatı müvekkilinin uzun süreden beri tutuklu olduğunu ifade ederek tahliye talebinde bulundu.
“Mesajları babası yakalayınca kendisini kurtarmak için öyle söylemiştir”
Söz verilen tutuklu sanık F.Ş. mağdurun kendisine platonik aşk duyduğunu söyleyerek “Ben bunu hissettim. Bana mesajlarla bunu iletti. Sonra kendisini 2-3 kez karşıma alarak bunun yanlış olduğunu söyledim. Bunu söylediğimde ağladı. Ben bu hususlarda yazılı savunmamı da ilettim. Mesajları babası yakalayınca kendisini kurtarmak için babasına öyle söylemiştir” şeklinde konuştu.
“Ben böyle bir suçu yapmış olsam ötenazi bile isterim”
Mesleğini uzun süreden beri başarılı bir biçimde yerine getirdiğini söyleyen sanık F.Ş. “Arkada oturan tanıklar bana çocuklarını emanet eden, evime bırakan insanlardır. Bir çocuğa iyilik yapmak 611 gün cezaevinde kalmayı gerektirir mi? İnsanlar evladına da aşkım diyebiliyor. Ben böyle bir suçu yapmış olsam ötenazi bile isterim” şeklinde savunma yaptı.
Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mağdurun cinsel istismara uğrayıp uğramadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine hükmetti.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Büyükçekmece’de 15 Kasım 2017’de gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede mağdur O.G.’nin 13 yaşındayken amatör bir spor kulübünde oynadığı ve spor hocası F.Ş.’nin mağdura diğer oyunculardan farklı davrandığı anlatıldı. Spor hocası F.Ş.’nin antrenman yapma bahanesi ile mağdur ile yalnız kaldığı esnada vücuduna eli ile cinsel organı ile ise vücudunun bazı yerlerine dokunduğu ve öperek cinsel saldırıda bulunduğu da iddianamede açıklandı. İddianamede ayrıca şüphelinin ‘aşkım, bir tanem seni çok seviyorum’ gibi mesajlar yazarak mağdura karşı cinsel istismarda bulunduğu da aktarıldı. İddianamede şüpheli F.Ş.’nin görevinin sağladığı imkanları kullanarak cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Şüpheli F.Ş.’nin ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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