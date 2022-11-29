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Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in eski sevgilisini gören şaşkına döndü! Meğer Kuruluş Osman'ın yıldızıymış

29.11.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide 'Firuze' karakterini canlandırıyor. Güzel oyuncunun, 2016 yılında hayatını birleştirdiği Anıl Altan ile evliliğinden Alin ve Lina adında ikizleri bulunuyor. Pelin Akil'in bir dönem aşk yaşadığı ve Kuruluş Osman, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol almış olan oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in eski sevgilisini gören şaşkına döndü! Meğer Kuruluş Osman'ın yıldızıymış

Pelin Akil, mutlu evlilik hayatı ve başarılı oyunculuk performansıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri. Yakın zamanda Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Akil, şu sıralar Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alıyor. Evli ve iki kız annesi olan Pelin Akil'in önceki aşk hayatı merak ediliyor. İşte Pelin Akil'in oyuncu eski sevgilisi...

ESKİ AŞKI DA OYUNCU ÇIKTI!

Pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Pelin Akil, Arka Sıradakiler dizisinde rol aldığı dönemde, Adanalı dizisinde polis Engin olarak izleyici karşısına çıkan Çağkan Çulha ile aşk yaşadı.

pelin akil çağkan çulha

Pelin Akil, 2010 yılında katıldığı bir televizyon programında, ''Bir süredir oyuncu Çağkan Çulha ile birlikteyim. O da 'Adanalı' dizisinde Engin rolünde. Çok iyi anlaşıyoruz.'' demişti.

çağkan çulha

Acemi Cadı dizisi ile yıldızı parlayan Çağkan Çulha, son olarak Kuruluş Osman dizisinde Bahadır karakterine can vermişti.

pelin akil anıl altan

Çağkan Çulha 2019 yılında İpek Ertuğral ile dünyaevine girerken 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pelin Akil, mutlu evliliğini Alin ve Lina adını verdiği ikiz kızlarıyla taçlandırdı.


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