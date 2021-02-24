HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Ben bu gece ölmezsem” şarkısını dinleyerek başına sıktı

“Ben bu gece ölmezsem” şarkısını dinleyerek başına sıktı

24.02.2021 18:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da nişanlısıyla ayrılma aşamasında olduğu için psikolojisi bozulan bir kişi, birlikte çektirdikleri fotoğrafı hız göstergesine koyup “Ben bu gece ölmezsem” şarkısını açarak kafasını ateş ederek ağır yaralandı.Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi.

Adana’da nişanlısıyla ayrılma aşamasında olduğu için psikolojisi bozulan bir kişi, birlikte çektirdikleri fotoğrafı hız göstergesine koyup “Ben bu gece ölmezsem” şarkısını açarak kafasını ateş ederek ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi. Caddeye park ettiği 35 KHJ 02 plakalı otomobilinin hız göstergesi paneline nişanlısıyla çektirdiği fotoğrafını koyup Ümit Besen’in “Ben bu gece ölmezsem” şarkısını açan Ahmet Ş. (40) bir süre sonra yanındaki tabancasının namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan çevredekiler, Ahmet Ş.’yi araçta kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ahmet Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Ş.’nin intihar girişiminde bulunduğu otomobilde incelemelerde bulunan polis ekipleri, aracın teybine takılan flaş bellek üzerinden Ümit Besen’in ’Ben bu gece ölmezsem’ şarkısını bir süre daha çaldı. Polis daha sonra otomobilin teybini kapattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Turuncu listeden kırmızı listeye geçen kentte tepki çeken görüntüTuruncu listeden kırmızı listeye geçen kentte tepki çeken görüntü
Kadir suresi'nin önemi nedir?Kadir suresi'nin önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Yakın zamanda...

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Yakın zamanda...

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

Flaş çöl tozu uyarısı: Türkiye'ye geliyor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan Anayasa Mahkemesi'ne cevap yazısı

Son Dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan Anayasa Mahkemesi'ne cevap yazısı

Başakşehir'de maganda dehşeti! Önce çarptı sonra dövdü

Trafikte maganda dehşeti! Önce çarptı sonra dövdü

Bir kişi hariç bu köydeki herkesin soyadı aynı! Çok şaşıracaksınız

Bir kişi hariç bu köydeki herkesin soy ismi aynı!

'Turuncu' listeden 'kırmızı' listeye geçen kentte tepki çeken görüntü

Turuncu listeden kırmızı listeye geçen kentte tepki çeken görüntü

Ekrem İmamoğlu tarihi surları yerinde inceledi! 'Bu manzara içimizi acıtıyor'

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Bu manzara içimizi acıtıyor'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.