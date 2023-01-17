"Ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım" demişti! Hande Sarıoğlu taytını giydi spora gitti!

Ertan Süzgün ile program yapan spiker Hande Sarıoğlu tarzıyla hayranlarını mest ediyor. Son dönemde spora da bolca vakit ayıran Hande Sarıoğlu yine taytını giyip poz verince hayranlarından beğeni aldı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.

Hande Sarıoğlu taytını giyip pozunu verdi. Hande Sarıoğlu'nun taytlı pozunu görenler "Zayıflama böyle iyisin", "Tayt sana yakışıyor" yorumları yaptı.



