İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Bilmez, Van'ın temel sorunlarından birinin, çocukların, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamadan hayata ve evliliğe adım atmaları olduğunu söyledi.

Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti modeliyle hazırlanan proje ile ilgili jandarma ekipleri, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi amacıyla kent merkezi ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde erken yaşta evliliklerde ön plana çıkan Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez'in himayesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Ben Daha Çocuğum" projesi başlatıldı.

Erken evlilikle kurulan ailelerin sorun yaşadığına dikkati çeken Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu konudaki hassasiyeti vurgulamak ve farkındalık oluşturmak için İl Jandarma Komutanlığımız, üniversitemiz ve diğer kamu kurumlarımız böyle bir projeyi hayata geçirdi. Bu konuda durumumuz çok parlak değil. Her geçen yıl bu rakam ilimizde ve ülkemizde düşmektedir. Ama hala ortalamanın üzerindeyiz. Umudumuz beklentimiz bunu sıfıra kadar çekebilmektir. Amacımız çocukların, çocukluklarını yaşayabildiği, ruhsal ve fiziksel gelişimi tamamladıktan sonra yuva kurmaları, evlenmeleri ve çocuk sahibi olmalarını sağlamaktır. Bunlar sağlandıktan sonrada daha sağlıklı bir ailenin temeli atılacaktır."

Konuşmaların ardından Bilmez ve protokol üyelerince sergiye ve projeye katkı sunanlara, proje maskotu olan jandarma bebekleri ile belge verildi.

Serginin açılışına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek ile YYÜ öğretim üyeleri, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

