"Ben de hayatımın 8 yılında bir mülteciydim"

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, milyonlarca Afrikalı gibi kendisinin de 8 yıl boyunca mülteci hayatı yaşadığını söyledi.

Afrika Birliği'nde yarın başlayacak Liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacak olan "mülteciler ve zorla yerinden edilenler" konusu, Birleşmiş Milletler'den (BM) üst düzey isimlerin de katıldığı Yüksek Seviyeli Diyalog toplantısında ele alındı.

Toplantıya BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet ve Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino da katıldı.

- "Mültecilerin yüzleri, çoğu kez genç ve kadın"

Burada konuşan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, hiçbir ülkenin ya da bölgenin kendi başına zorla yerinden edilme sorunuyla başa çıkamayacağını belirterek, "Bu sorun, küresel çapta bir hareketi gerektiren küresel bir fenomen." dedi.

Afrika'nın dünyada en fazla yerinden edilmenin yaşandığı yerlerden biri olduğunu hatırlatan Muhammed, kendisinin de geçmişte mülteci hayatı yaşamak zorunda kaldığını dile getirdi.