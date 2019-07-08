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"Ben de Varım Projesi" danışanları iş sahibi yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

İstanbul Kalkınma Ajansı, İŞKUR ve Yeşilay iş birliği ile yürütülen "Ben de Varım" projesi kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde psikolojik ve sosyal destek almış 18-29 yaş arası gençler çalışmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı, İŞKUR ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliği ile yürütülen "Ben de Varım" projesi kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde psikolojik ve sosyal destek almış 18-29 yaş arası gençler çalışmaya hazırlanıyor.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadelede 100 yılı geride bırakmaya hazırlanan kurum, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve iştirakçileri arasında İstanbul Ticaret Odası ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nün yer aldığı "Ben de Varım" projesiyle, danışanlarını bir birey olarak hayatını sürdürmesi için en önemli adımı atmasına destek veriyor.

Yaşları 18-29 arasında değişen, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve YEDAM Atölye'de psikolojik ve sosyal destek alan danışanları, proje kapsamında Türkiye'nin iş gücüne katkıda bulunmak için ilk adımlarını atıyor.

Ümraniye'de bulunan YEDAM Atölye'de başlayan, 120 saat sürecek grafik tasarım atölyesinde eğitimi sonucunda 3 danışan, Yeditepe Üniversitesi tarafından alacağı sertifika ile iş hayatına atılmak için ilk süreci geride bırakacak.

Atölye çalışmasına katılan her danışandan en az 20'şer adet tasarım yapılması beklenirken, www.yesilaymarket.com üzerinden kursiyerlerin tasarımlarından oluşturulan ürünler satışa sunulacak. Böylece ilk kazançlarını elde etme fırsatına sahip olacaklar.

Ahşap işleme atölyesinde ise 7 danışana eğitim veriliyor. Bu eğitimle danışanların hem girişimcilik yapabilmelerinin hem de ahşap işleme alanında faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilebilmelerinin önü açılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "İstanbul Kalkınma Ajansı'nın mali yardımı, İŞKUR'un ve İTO'nun tecrübe ve görüşleri ile çok önemli projelerimizden birini hayata geçirmenin haklı gururu içerisindeyiz. Mayıs ayında başlayan ve 18 ay sürecek proje kapsamında; yaşları 18 ila 29 arasında değişen 60 gencimiz, kimseye muhtaç olmadan, bir birey olarak hayatlarına devam edecekler. Sosyal Firma Modeli kapsamında oluşturmayı amaçladığımız havuzumuza gönüllü olarak katılan firmalarımızın her birine teşekkür ederim." değerlendirmelerinde bulundu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin ise "Sosyal kalkınmaya yönelik Mali Destek Programlarımız toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanıyor. Bağımlılıkla mücadele projeleri destek verdiğimiz öncelikli konulardan biri. Yeşilay Danışmanlık Merkezi de (YEDAM) 2015 yılında Ajansımız desteğiyle risk altındaki çocuklarımıza ve gençlerimize psiko-sosyal destek hizmeti sağlanması ve mesleki eğitim verilmesi için faaliyete geçti. Bu yıl da bu merkezde, Yeşilay'ın Ajansımız desteğiyle yürüttüğü 'Ben de Varım' projesi kapsamında psikolojik ve sosyal destek almış 18-29 yaş arası gençlerimiz çalışmaya hazırlanıyor. Bu projemizle de gençlerimizin sosyal hayata ve istihdama katılımlarının artacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ben de Varım Istihdam İSTKA İŞKUR Yeşilay

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