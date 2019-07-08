"Ben de Varım Projesi" danışanları iş sahibi yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı, İŞKUR ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliği ile yürütülen "Ben de Varım" projesi kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde psikolojik ve sosyal destek almış 18-29 yaş arası gençler çalışmaya hazırlanıyor.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadelede 100 yılı geride bırakmaya hazırlanan kurum, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve iştirakçileri arasında İstanbul Ticaret Odası ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nün yer aldığı "Ben de Varım" projesiyle, danışanlarını bir birey olarak hayatını sürdürmesi için en önemli adımı atmasına destek veriyor.

Yaşları 18-29 arasında değişen, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve YEDAM Atölye'de psikolojik ve sosyal destek alan danışanları, proje kapsamında Türkiye'nin iş gücüne katkıda bulunmak için ilk adımlarını atıyor.

Ümraniye'de bulunan YEDAM Atölye'de başlayan, 120 saat sürecek grafik tasarım atölyesinde eğitimi sonucunda 3 danışan, Yeditepe Üniversitesi tarafından alacağı sertifika ile iş hayatına atılmak için ilk süreci geride bırakacak.