Ben Fero: Demet Akalın ismi denk geldi

İSTANBUL, (DHA) - ‘MAHALLEMİZ Esmer’, ‘Kimlerdensin’ ve ‘3 2 1’ adlı şarkılarıyla Türkçe rap’teki yerini iyice sağlamlaştıran Ben Fero’nun, çok konuşulan şarkısı ‘Demet Akalın'ın klibi yayınlandı. 28 yaşındaki rapçi, son şarkısında Demet Akalın isminin geçmesine yönelik soruya “Demet Akalın şarkısında 'hava kapalı' kelimeleriyle başladım her şeye. 'Hava kapalı, ama akalım…' Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın… Tamamen denk geldi” diye cevap verdi. Popüler kültürün kendine has ikonlarından biri olduğunu tescil eden rapçi Ben Fero, kendine has tarzı ile geçen yılın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. ‘Mahallemiz Esmer’ şarkısı ilk birkaç haftada milyonlarca defa dinlenen Ben Fero, ‘Kimlerdensin’ ve ‘3 2 1’ şarkıları ile başarısını kanıtladı. Son olarak ‘Demet Akalın’ şarkısına ait klibini geçen hafta yayınlayan Ben Fero’ya klibinde Demet Akalın da eşlik etti. 28 yaşındaki şarkıcı, müziğe başlangıç hikayesini ve gelecek planlarını Redbull.com’a anlattı. “15 YILDIR HİP HOP KÜLTÜRÜNÜN İÇİNDEYİM”

Almanya’da doğan ve üç yaşında ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Ben Fero, yaklaşık 15 yıldır hip hop kültürünün içinde olduğunu söyledi. Şimdi ise hip hop’ın Türkiye için yeni sayılabilecek sayfası trap müziğin öncülerinden birisi. İlk albümü ‘Orman Kanunları’ndan ‘Demet Akalın’ şarkısı için ünlü şarkıcı Demet Akalın ile bir araya gelen Ben Fero, Demet Akalın ismini planlayarak seçmediğini söyledi. Ben Fero, ünlü şarkıcı ile klipte buluşmalarını “Demet Akalın şarkısında 'hava kapalı' kelimeleriyle başladım her şeye. 'Hava kapalı, ama akalım…' Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın… Tamamen denk geldi” sözleriyle anlattı. “ÖNÜMDE BENİM GİBİ BİR ÖRNEK YOKTU” ‘Mahallemiz Esmer’ isimli şarkısıyla çok sevilen Ben Fero, “Klibi ilk izlediğim zaman kendime güvenmeye başladım. Yaptığım işin arkasındaydım hep, ama isimsiz biri olmanın bana vakit kaybettireceğini ve bir yerlere gelebilmemin zaman alacağını düşünüyordum. Önümde benim gibi bir örnek yoktu, ne bekleyeceğim konusunda bir analiz yapamadım. Çok da düşündüğüm gibi olmadı, o yüzden mutluyum. Peşinde olduğum, yapmak istediğim bir ton şey var. Bu sadece hip hop anlamında da değil. Ailemle, arkadaşlarımla yapmak istediğim şeyler var” diye konuştu.