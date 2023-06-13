"Ben genel başkanlığa adayım" CHP'li Özgür Özel ile konuştuğunu söyleyip açıkladı! CHP ile ilgili flaş gelişme

CHP'de son günlerde yaşanan hareketlilik siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken 'değişim' mesajları sonrası yaşanacaklar dikkatle takip ediliyor. Son olarak Halk TV canlı yayınında gazeteci Murat Ağırel, CHP'li Özgür Özel ile alakalı flaş bir bilgiyi paylaştı.

Özgür Özel ile konuştuğunu söyleyen Ağırel, "Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan, direkt kendisine soru sordum. Şunları söyledi; 'Elbet' dedi, 'Ben genel başkanlıksa genel başkanlık, fedakarlıksa fedakarlık, ihtiras değil her şartta kazanmaya özlem, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkisine adayım dedi. Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık, ben de varım, inançla kararlılıkla buradayım, çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz, burası Cumhuriyet Halk Partisi' dedi." şeklinde konuştu.

"İLK DEFA 'EVET, BEN GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM' DEDİ"

Ağırel, programda 'Ben de varım derken neye ben de varım?' sorusuna da "Onu ben de açmak için sordum zaten. 'İnatçı ve ihtiras sahibi değilim, önce bunu söyleyeyim ben' dedi. 'Üye delege ülke şartlar yürü derse yürürüm, dur derse dururum' dedi. Ben tekrar soru sorduğumda 'Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız?' dedim, ve ilk defa 'Evet, ben genel başkanlığa adayım Murat Bey' dedi" yanıtını verdi.

Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel ile görüştüm

“Aday mısınız?” diye sordum, “Adayım, hazırım” diye konuştu.

Verdiği yanıtı aynen aktarıyorum:

“Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim.

Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık. Ben de varım. İnançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz. Ama inatçı bir ihtiras sahibi de değilim. Üye delege ülke şartlar yürü derse yürürüm. Dur derse dururum.

Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım.”

