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  4. Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu:

Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:42 | Son Güncelleme

"Yaklaşık 5 saat süren alıkoyma işlemi sırasında yetkililer tarafından şahsıma herhangi bir açıklama yapılmamış, sorularımıza ise cevap verilmemiştir"

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İsrailli yetkililerce Telaviv'deki havalimanında ailesiyle 5 saat alıkonulduğunu açıkladı.

Kartoğlu, yazılı açıklamasında, dün akşam Kudüs’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İstanbul'a dönmek üzere Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğu sırada İsrail yetkilileri tarafından uçaktan indirilerek eşi ve çocuklarıyla alıkonulduklarını ifade etti.

Yasın Kartoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 saat süren alıkoyma işlemi sırasında yetkililer tarafından şahsıma herhangi bir açıklama yapılmamış, sorularımıza ise cevap verilmemiştir. Yetkililerin işlemleri bitirmesinin ardından nihayet gece 01.50 sularında İstanbul'a dönebildik. Tamamen hukuksuz olduğuna inandığım bu keyfi alıkoyma işleminde beni en çok üzen ise çocuklarımın durumdan tedirgin olmasıydı. Çocuklarıma Kudüs bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette İsrail makamlarınca bana, aileme ve diğer vatandaşlarımıza uygulanan hukuk dışı yaklaşımı kınıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Belediyesi israil Yasin Kartoğlu

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