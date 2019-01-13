"Ben hesap uzmanıyım diyor ama yaptığı bütün hesaplar yanlış, yalan"

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki törende, dün akşam eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile birlikte İstanbul'dan Afyonkarahisar'a geldiğini söyledi.

Yolda bakanla sohbet ederken eski günlere gittiğini dile getiren Kaya, "Küçük bir çocuktum. 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu o dönemde, annesi Kadın Kolları İstanbul Teşkilat Başkanı olan küçük bir çocuk olarak gece gündüz dava için çalışmak ne demek ben o zaman öğrendim." dedi.

İstanbul'un geçmişte susuzluktan adeta kavrulduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Küçük bir çocuktum. İlkokuldaydım. 10 günde bir su gelirse şükrederdik. Elimizde bidonlar, İstanbul'un dört bir tarafındaki çeşmelerden evlerimize su taşırdık. Yine çöpler mahallelerde öbek, öbek. Haliç'teki kokudan sokaklarda yürünmüyordu. Fatih'te Haliç'in kokusundan evimizdeki camları açamıyorduk. İşte böyle bir haldeydi. CHP zihniyetiyle susuzluk, kuraklık, yokluk insanlarımızı kavuruyordu. Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve ona inanan, onun arkasında dimdik yürüyen kadınlar, gençler çıktı ve 1994'de İstanbul'da bir şeyi değiştirdik biz. İstanbul Büyükşehir Belediyesini hizmet belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle adeta tanıştırdık."