"Ben ilkokul mezunuyum, ByLock falan kullanmadım"

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 52 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Çolak, cezaevinde yattığı 11 gün içerisinde 2 konuda aklına bir şeylerin geldiğini söyledi.

Çolak, bir önceki ifadesinde "Örgüte sadece patates, soğan verdim" dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben Almanya ve Hollanda'da iltica teklifini kabul etmedim, ülkemin adaletine güvenerek buraya geldim. Bildiğim her şeyi anlatacağıma söz vererek geldim. Tutuklandıktan sonra 2 konu aklıma geldi. 2003-2004 yıllarında Düzce'de cemaatin Karabacak yurdunun arsasını ben almıştım. Örgüte bu arsayı ben verdim, onlar da üzerine yurt yaptı. Bir de Düzce'nin Bölge ağabeyi A.A'ya çocuk okutmak için aylık bin 500 lira para veriyordum. İçeride yatarken bunlar geldi aklıma. KOAH hastası olduğum için yeni aklıma geldi bunlar."