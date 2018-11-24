MAGAZİN

'Ben kavgacı bir kadınım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Elif Kaya, sahne aldığı bir mekanda kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet ederken, “Ben kavgacı bir kadınım. Bu soğuk havada içinizi ısıtacağım“ dedi. 

'Ben kavgacı bir kadınım'

Elif Kaya, önceki gece 1453 Maslak Çukur Club’ta sahne aldı. Sahneye mini şortun üzerinde giydiği kırmızı elbise ile çıkan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine seslenerek, “Ben çok kavgacı bir kadınım, bence bütün kadınlar kavga etmeyi sever'” sözleriyle mekanda soğuk rüzgarlar estirerek yeni doğabilecek bir polemiğin fitilini ateşledi.

Programın sonlarına doğru repertuvarında yer verdiği hareketli şarkıları sevenleri için söyleyen Elif Kaya, “Bu gece burada kimsenin yerinde durmasını istemiyorum. Bu soğuk havada içinizi şarkılarımla ısıtacağım” diyerek esprili bir şekilde hayranlarına takılmadan edemedi.


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elif kaya kavgacı

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