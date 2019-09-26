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'Ben Kimseyi Tehdit Etmedim'

26.09.2019 00:01 | Son Güncelleme

Başkan Trump, hakkında azil soruşturmasının başlatılacağı açıklamasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenliyor. New York'ta konuşan Trump, tartışmalarla ilgili olarak, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ukrayna lideri de 'beni kimse bir şeye zorlamadı' dedi. Hepsi uydurma" dedi

'Ben Kimseyi Tehdit Etmedim'

Başkan Donald Trump, hakkında azil soruşturmasının başlatılacağı açıklamasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenliyor.

New York’ta BM Genel Kurulu’nun ardından kameralar karşısına geçen Trump, ülkede azil tartışmalarını yeniden alevlendiren ve Beyaz Saray'ın bugün deşifresini yayınladığı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yle görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump'ın basın toplantısında öne çıkan mesajlar şöyle:

"Ben kimseyi tehdit etmedim. Ukrayna lideri de beni kimse bir şeye zorlamadı dedi. Hepsi uydurma."

“Muhbirin verdiği bilgi ikinci elden bilgi olsa da bu konuda tam anlamıyla şeffaflıktan yana olduğum konusunda Temsilciler Meclisi’ne bilgi verdim. Demokratlardan da şeffaflık bekliyorum.”

“Başarılı görüşmeler gerçekleştirdik. BM’de harika anlaşmalar yaptık Japonya ile ama basın haberini yapmıyor. Zamanınızı saçmalıklara harcıyorsunuz.”

“Demokratlar bunu kasten BM sırasında yaptı. Çünkü elde ettiğimiz başarılardan dikkati başka yöne çekmek istediler."

"Bu da planlıydı. Harika bir telefon görüşmesydi. İlk telefon görüşmesini de istemeliler. Güzel bir görüşmeydi. Bence Başkan Yardımcısı Pence’in de görüşmelerini isteyin. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Pence’in bütün görüşmeleri de kusursuz. Demokratların bu ülkeye yaptıkları şey çok üzücü. Burada pek çok lider gelip bana dedi ki 'hiçbir lider sizin yaşadıklarınızı yaşamadı'.”

(SÜRECEK)

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Trump: 'Ben kimseyi tehdit etmedim. Ukrayna lideri de beni kimse bir şeye zorlamadı dedi. Hepsi uydurma'Trump: 'Ben kimseyi tehdit etmedim. Ukrayna lideri de beni kimse bir şeye zorlamadı dedi. Hepsi uydurma'
Başkan Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasının ardından New York'ta basın toplantısı düzenliyorBaşkan Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasının ardından New York'ta basın toplantısı düzenliyor
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