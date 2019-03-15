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"Ben Kolay Ölmem"in prömiyeri Londra Arcola Tiyatro'da sahnelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

İki büyük şair Ahmed Arif ve Cemal Süreya’yı bir araya getiren, Londra’da yaşayan hukukçu Ali Has’ın kaleme aldığı "Ben Kolay Ölmem" oyunu prömiyeri 11-12-13 Mart tarihlerinde Londra Arcola Tiyatro'da sahnelendi.

Londra, 15 Mart (DHA) - İki büyük şair Ahmed Arif ve Cemal Süreya’yı bir araya getiren, Londra’da yaşayan hukukçu Ali Has’ın kaleme aldığı "Ben Kolay Ölmem" oyunu prömiyeri 11-12-13 Mart tarihlerinde Londra Arcola Tiyatro'da sahnelendi.
Yayınladığı tek kitapla edebiyat dünyamızın ustaları arasına girerek, altmışa yakın baskı sayısıyla en çok okunan şairlerimizden Ahmed Arif ve yaşadığı sıkıntıları şiir satırlarında incelikle dile getiren ve Türkçe’ye 300’e yakın sözcük kazandıran Cemal Süreya, "Ben Kolay Ölmem" de bir araya geldi.
Birbirine paralel yaşamlarındaki kesişmelerden ve arkadaşlıklarından yola çıkarak, iki şairin yaşamlarını, mücadelelerini ve aşklarını anlatan "Ben Kolay Ölmem" Avrupa ve Türkiye turnesinden önce üç gece Londra’da Arcola Tiyatro’da kapalı gişe oynadı.
Oyunda Cemal Süreya karakterini başarılı oyuncu Göktay Tosun canlandırırken, Ahmed Arif rolünde usta oyuncu Cüneyt Yalaz vardı.
Yönetmenliğini Nesimi Kaygusuz'un, yapımcılığını Pan Productions'ın üstlendiği oyunun müziklerini, oyuna özel yaptıkları besteleriyle Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk sahnede canlı icra etti.
Ben Kolay Ölmem; öznel yaşamlarına ve onların halklarına yapılan sevgisizliğin tüm dayatmalarına maruz kalmış iki şaire ve şiirlerinde bıraktıkları mirasın isyansı ruhuna tekrar yaşam verirken seyircisini tarihsel bir adaletsizliğin sorgulandığı zamansız bir yolculuğa çıkarıyor.
"Ben Kolay Ölmem"in künyesi:
Yazan : Ali Has
Yöneten : Nesimi Kaygusuz
Oynayanlar / Ahmed Arif : Cüneyt Yalaz
Cemal Süreyya : Göktay Tosun
Müzik : Vedat Yıldırım, Cansun Küçüktürk
Ses Tasarım : Cem Tuncer
Yönetmen Yardımcısı : Nimet İyigün
Grafik Tasarım & Video : Duysal Tuncer
Yapımcı : Zeynep Dalkıran
(Fotoğraflı)

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