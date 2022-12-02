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'Ben öldürmedim' dedi, sanığın arkadaşı her şeyi anlattı: Bana 'ben öldürdüm' dedi

02.12.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Ekim ayında meydana gelen olayda Şila' isimli 2,5 yaşındaki 'Pitbull' cinsi köpeği vurarak öldüren sanık, "Olay yeri yakınındaydım. Ancak köpeği ben öldürmedim. İddiaları reddediyorum" deyip, tahliyesini istedi. Ancak sanığın arkadaşı, sanığın köpeği öldürdüğünü kendisine anlattığını söyledi. Hakim, Ö.F.B.'nin tahliye talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

'Ben öldürmedim' dedi, sanığın arkadaşı her şeyi anlattı: Bana 'ben öldürdüm' dedi

Olay, 11 Ekim'de, İzmir'in Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Necat Hepkon Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Pınar'ın sahibi olduğu Pitbull cinsi 'Şila' isimli dişi köpek, eve 10 metre mesafedeki yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken yanıcı madde dökülerek yakıldı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla bu anları görüntüledi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmada, yangını çıkaran şüphelinin, Ö.F.B. olduğu belirlendi. 13 Ekim'de gözaltına alınan, ifadesinde suçlamaları reddeden Ö.F.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Yürütülen soruşturmanın ardından Ö.F.B. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ö.F.B.'nin, Furkan Pınar'a ait Pitbull cinsi köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde köpek kulübesini de yakarak zarar verip, kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. Baki'nin 'başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Baki'nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın 1 kat artırılması talep edildi. Baki'nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Ö.F.B., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ile hayvansever derneklerinin temsilcileri de duruşmadaki yerlerini aldı. İzmir ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu avukatları ve Seferihisar Hayvan ve Doğa Dostları Derneği (SEHAYDER) duruşmada müdahillik taleplerini iletti.

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'OLAY YERİNİN YAKININDAYDIM AMA BEN ÖLDÜRMEDİM'

Sanık Ö.F.B., duruşmadaki ifadesinde, "Olay yeri yakınındaydım. Ancak köpeği ben öldürmedim. İddiaları reddediyorum" deyip, tahliyesini istedi.

Tanık olarak dinlenen M.E. ise ifadesinde, Ö.F.B'nin arkadaşı olduğunu belirtip, "Köpeği öldürdüğünü bana anlattı" diye konuştu. Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, Ö.F.B.'nin tahliye talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi ve sonrası hayvanseverler, adliye önünde olaya tepki gösterip hayvanlara yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekti.

(DHA)


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