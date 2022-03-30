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'Ben onlardan değilim’ diyen minibüs sürücüsüne akılalmaz saldırı! Sebebi ise pes dedirtti

30.03.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz saatlerinde Pendik'te yaşanan olay vatandaşları hayrete düşürdü. Minibüs şoförünün yanlış yola girdiğini iddia eden bir kadın önce bir yolcuya çantasıyla vurdu ardından seyir halindeki aracın sürücüsüne yumruk ve tokatlı saldırıda bulundu. Aracın sürücüsü Mustafa Tekin ise, "Yumruğu nasıl tarif edeyim, Mike Tyson yumruğu attı. Bende şu an bir şey yok ama başım ağrıyor. Darp raporu aldım. ” dedi.

Pendik’te minibüs şoförü ve bir kadın yolcu arasında “Yanlış yola girdin” nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kadın yolcu araya girmek isteyen diğer bir yolcuya çanta ile saldırırken minibüs şoförüne ise direksiyon başındayken adeta Will Smith tokadı attı. O anlar kameraya yansıdı.

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ARAÇTA HER YERE SALDIRDI

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik’te bir minibüste saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametinde seyir halinde olan minibüs şoförü Mustafa Tekin, Kaynarca’da aldığı kadın yolcu tarafından ‘Yanlış yola girdin’ sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araya girmek isteyen diğer yolcular ile de sözlü tartışmaya giren kadın, yolcuya çanta ile saldırdı. Minibüs şoförü kadın yolcunun inmesini rica etmesi üzerine hırsını alamayan kadın yolcu, direksiyon başında olan minibüs şoförü Mustafa Tekin’e ise tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"BEN ONLARDAN DEĞİLİM"

O anları anlatan minibüs şoförü Mustafa Tekin, “Yolcu Kaynarca üst geçitten bindi. ‘Pendik merkeze gidiyor mu’ dedi. Bende ‘gidiyor’ dedim. O arada bir erkek daha bindi, ‘Pendik’e gidiyor, bende oraya gidiyorum’ dedi. Kaynarca’da Pendik’e doğru gelirken başladı konuşmaya ‘Diğer minibüsçüler beni yanlış yerde indiriyorlar, bunlar nasıl bir şoför’ dedi. Ben de, “Herkesi bir katmayın hanımefendi, ben onlardan değilim’ dedim. Başladı kıyameti koparmaya ‘sen de beni yanlış yere götürüyorsun’ dedi. Ben de, “Hanımefendi Pendik’e gidiyoruz, yanlış yere gitmiyoruz’ dedim. Ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Pendik girişinde ‘arabadan aşağıya iner misiniz, ben sizi Pendik’e götürmüyorum’ dedim. Yine küfürler etmeye başladı. Arkadan bir yolcu geldi. ‘Şoförün başını ağrıttın yeter, adam yalan konuşmuyor, zaten geldik’ dedi. Döndü buradan fırlayarak çocuğun yüzünü tırnakladı. O arada bir de çantayla vurdu. kavga etmeyin dedim. Arkadan bir ses duydum. Kafamı bir çevirdim bu sefer burada bana vurmaya kalktı. Ben kafamı çevirmesem gözüme vuruyordu. Yolda gelirken seyir halindeydik. Ben de sesim yükseltince bana yumruk atmaya kalktı. Ondan sonra da gitti arkadaki yolcularla kavga etmeye başladı. Her şey kamerada da belli zaten. Sonra durağa geldim Yumruğu nasıl tarif edeyim, Mike Tyson yumruğu attı. Bende şu an bir şey yok ama başım ağrıyor. Darp raporu aldım. ” dedi.

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"MİNİBÜS CAMİASINA YAPILMIŞ BİR HAKARETTİR"

Pendik Minibüscüler Dernek Başkanı Erkan Dakoğlu, “Görüntüleri izledikten sonra bu görüntünün ne bir kadına, ne de bir erkeğe yakışmadığını gördük. Şükürler olsun ki hiçbir yolcunun burnu kanamadı. Ama hiç kimseye yakışmayacak görüntüler. Sonuçta şoförler de sabah evine ekmek götürmek için yola çıkıyor. Bu hanımefendiyi kınıyoruz. Minibüs camiasına, şoförlere yapılmış bir hakarettir.” ifadelerini kullandı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

"Yanlış yola girdin" tartışmasında kadın yolcu araya girmek isteyen diğer bir yolcuya çanta ile saldırırken minibüs şoförüne ise direksiyon başındayken tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde, kadın yolcunun minibüs şoförü ile tartışması ardından diğer yolculara da çanta ve tırnaklarıyla saldırdığı görülüyor. Çıkan kavga sonrası kadın yolcu hırsını alamayarak minibüs şoförüne de seyir halindeyken tokat attığı görülüyor. (İHA)

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Pendik
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