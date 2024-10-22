HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Ben öyle deyince irkildiler' Fethullah Gülen'le dershanenin üst katında yemekli görüşme: Fatih Altaylı'ya 'mason' yanıtı

'Ben öyle deyince irkildiler' Fethullah Gülen'le dershanenin üst katında yemekli görüşme: Fatih Altaylı'ya 'mason' yanıtı

22.10.2024 09:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terörist başı Fethullah Gülen'le görüşen gazeteci Fatih Altaylı, 'kaset' iddiasıyla başlayan yemekli görüşmeden çarpıcı detayları paylaştı. Gülen ABD'ye gitmeden önce bir dershanenin üst katında görüştüklerini açıklayan Altaylı, "Bana 'Gülenciliği' falan anlattılar. Ben de 'Siz neo-İslamik masonlarsınız' dedim. Millet irkildi ben öyle deyince" deyip Gülen'in diğerlerinin aksine farklı bir tepki verdiğini aktardı.

'Ben öyle deyince irkildiler' Fethullah Gülen'le dershanenin üst katında yemekli görüşme: Fatih Altaylı'ya 'mason' yanıtı

FETÖ'nün kurucusu terörist elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün yankıları sürüyor. Hain Gülen 20 Ekim gecesi ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Gülen can verdiği ABD'ye 1990'lı yılların sonuna doğru gitmişti. Gitmeden önce kendisiyle görüşen gazeteci Fatih Altaylı, "Fethullah Gülen benimle görüşmek istediğini iletti bana defalarca" dedi, o görüşmede geçen dikkat çekici sohbeti de paylaştı.

"O GÜNDEN İTİBAREN ARAMIZDA SONSUZ BİR TATSIZLIK BAŞLADI"

FETÖ'cülerle kavgasının 1990'lı yılların başında radyoculuk yaparken Zaman gazetesini yırtıp "Bu gazete falan değildir, bundan ancak tuvalet kağıdı olur" demesi üzerine başladığını belirten Altaylı "O günden itibaren aramızda sonsuz bir tatsızlık başladı" dedi. Altaylı şöyle devam etti:

Ekran görüntüsü 2024-10-22 094240

"'KASET' İDDİASI YAYILDI"

"Ancak ilerleyen yıllarda, 90'lı yılların, yani Fethullah Gülen yurt dışına gitmeden kısa bir süre evvel Gülen Cemaati içinde bende Fethullah Gülen'e ait bir kaset olduğu ve bu kaseti yayınlayacağım iddiası yayıldı. Bende öyle bir kaset de yoktu, öyle bir yayın da planlamıyordum.

2024_10_gulen20-33

"FETHULLAH GÜLEN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ İLETTİ BANA DEFALARCA"

Bunun üzerine Fethullah Gülen benimle görüşmek istediğini iletti bana defalarca. Ben de görüşmedim. Sonra araya çok yakın tanıdığım birisi girdi, 'Ya bir görüşsen' dedi. Dedim ki 'Ne görüşeceğim, Fethullah Gülen'le benim ne alakam olabilir kardeşim. Ben bu gibi saçmalıklara inanan bir adam değilim.' 'Ya bir bir görüş' dedi, kıramadım.

thumbs_b_c_95b28e45c211be4dda249192b91c44e8

DERSHANENİN ÜST KATINDA YEMEKLİ GÖRÜŞME

Üsküdar'da bir dershanenin üst katında; işte yanında o zamanki birtakım adamlar... Oturduk, bir buçuk saat kadar sohbet ettik, yemek yedik beraber.

Ekran görüntüsü 2024-10-22 094313

MASON BENZETMESİNE GÜLEN'İN YANITI

'Bende, bir kaset yok; olsa zaten yayınlardım,' dedim. Bana 'Gülenciliği' falan anlattılar. Ben de 'Siz neo-İslamik masonlarsınız' dedim. Millet irkildi ben öyle deyince. Sonra Fethullah Gülen 'Masonluk kötü bir şey değildir. Bu benzetmeniz beni ürkütmez' dedi.

Kendisini bir kere orada gördüm, bir daha da hiç görmedim."

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..." Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Fethullah Gülen
En Çok Okunan Haberler
Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Popstar Özlem Güneş tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı

Popstar Özlem Güneş tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini tabancayla başından vurdu

Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini tabancayla başından vurdu

Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı'nın genç sevgilisiyle lüks yaşamı... Arabaları komşularının bile dikkatini çekti

Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı'nın genç sevgilisiyle lüks yaşamı... Arabaları komşularının bile dikkatini çekti

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den mesaj var! "Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik"

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den mesaj var! "Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.