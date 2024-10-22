'Ben öyle deyince irkildiler' Fethullah Gülen'le dershanenin üst katında yemekli görüşme: Fatih Altaylı'ya 'mason' yanıtı

FETÖ'nün kurucusu terörist elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün yankıları sürüyor. Hain Gülen 20 Ekim gecesi ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Gülen can verdiği ABD'ye 1990'lı yılların sonuna doğru gitmişti. Gitmeden önce kendisiyle görüşen gazeteci Fatih Altaylı, "Fethullah Gülen benimle görüşmek istediğini iletti bana defalarca" dedi, o görüşmede geçen dikkat çekici sohbeti de paylaştı.

"O GÜNDEN İTİBAREN ARAMIZDA SONSUZ BİR TATSIZLIK BAŞLADI"

FETÖ'cülerle kavgasının 1990'lı yılların başında radyoculuk yaparken Zaman gazetesini yırtıp "Bu gazete falan değildir, bundan ancak tuvalet kağıdı olur" demesi üzerine başladığını belirten Altaylı "O günden itibaren aramızda sonsuz bir tatsızlık başladı" dedi. Altaylı şöyle devam etti:

"'KASET' İDDİASI YAYILDI"

"Ancak ilerleyen yıllarda, 90'lı yılların, yani Fethullah Gülen yurt dışına gitmeden kısa bir süre evvel Gülen Cemaati içinde bende Fethullah Gülen'e ait bir kaset olduğu ve bu kaseti yayınlayacağım iddiası yayıldı. Bende öyle bir kaset de yoktu, öyle bir yayın da planlamıyordum.

"FETHULLAH GÜLEN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ İLETTİ BANA DEFALARCA"

Bunun üzerine Fethullah Gülen benimle görüşmek istediğini iletti bana defalarca. Ben de görüşmedim. Sonra araya çok yakın tanıdığım birisi girdi, 'Ya bir görüşsen' dedi. Dedim ki 'Ne görüşeceğim, Fethullah Gülen'le benim ne alakam olabilir kardeşim. Ben bu gibi saçmalıklara inanan bir adam değilim.' 'Ya bir bir görüş' dedi, kıramadım.

DERSHANENİN ÜST KATINDA YEMEKLİ GÖRÜŞME

Üsküdar'da bir dershanenin üst katında; işte yanında o zamanki birtakım adamlar... Oturduk, bir buçuk saat kadar sohbet ettik, yemek yedik beraber.

MASON BENZETMESİNE GÜLEN'İN YANITI

'Bende, bir kaset yok; olsa zaten yayınlardım,' dedim. Bana 'Gülenciliği' falan anlattılar. Ben de 'Siz neo-İslamik masonlarsınız' dedim. Millet irkildi ben öyle deyince. Sonra Fethullah Gülen 'Masonluk kötü bir şey değildir. Bu benzetmeniz beni ürkütmez' dedi.

Kendisini bir kere orada gördüm, bir daha da hiç görmedim."